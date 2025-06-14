土耳其总统府通讯署署长法赫雷丁·阿尔通表示，塞浦路斯问题是一项基于共同兄弟情谊的国家事业，而非单纯的外交事务。

在北塞浦路斯莱夫科沙的一场会议上，阿尔通回顾了塞浦路斯土耳其族人在塞浦路斯希腊族主导的“恩诺西斯”运动及种族清洗行动中遭受的压迫和暴力，并强调了这些事件所留下的深刻创伤。

他指出，1974年，土耳其依据国际法赋予的担保权利，在所有外交努力失败后，发起了“塞浦路斯和平行动”。

阿尔通表示，这次行动成为塞浦路斯土耳其族人历史上的一个重要转折点，为他们带来了和平与安全。

他还提到，自那以来，尽管塞浦路斯希腊族人多次拒绝，塞浦路斯土耳其族人始终支持和平谈判和联邦解决方案。

阿尔通提及2004年的安南计划公投，当时65%的塞浦路斯土耳其族人投票支持“是”，而76%的塞浦路斯希腊族人投票反对，最终导致联合国支持的和平提案被搁置。

他批评欧盟无视塞浦路斯土耳其族人的意愿，在塞浦路斯希腊族人拒绝和平提案后，单方面接纳他们加入欧盟。

阿尔通强调，经过数十年的联邦谈判失败后，现在是时候走上一条新道路——基于主权平等和两国解决方案的道路。

他重申，土耳其坚定致力于确保塞浦路斯土耳其族人在国际上获得平等地位，并全面保护其权利。

埃尔多安对北塞浦路斯土耳其共和国国际承认的承诺

阿尔通重申了安卡拉对北塞浦路斯土耳其共和国的坚定支持，并强调总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安为其国际承认所作的努力。

阿尔通回忆了埃尔多安在第77届联合国大会上的讲话，当时他呼吁国际社会正式承认北塞浦路斯土耳其共和国为主权国家。

2025年5月，埃尔多安总统访问北塞浦路斯时再次重申，土耳其将致力于提升北塞浦路斯土耳其共和国的国际地位，并承诺绝不让其孤立无援。