以色列对伊朗发动了一次重大攻击，将两国长期以来的暗战公开化，并可能引发更广泛、更危险的地区战争。

周五凌晨的袭击引发了德黑兰的爆炸声，以色列表示其目标是伊朗的核设施和军事设施。据伊朗国家媒体报道，伊朗革命卫队的领导人以及至少四名顶尖核科学家在袭击中丧生。

此次袭击发生在伊朗快速推进的核计划引发紧张局势升级之际，以色列认为这一计划对其生存构成威胁。特朗普政府曾试图通过谈判限制伊朗的铀浓缩活动，以换取解除经济制裁，但美伊之间的间接谈判陷入僵局。这次袭击使该地区进入了一个新的、不确定的阶段。

我们目前知道什么？

以色列袭击了核设施并击毙了革命卫队领导人。以色列领导人表示，此次袭击旨在阻止伊朗获得核武器，因为伊朗的铀浓缩活动已接近武器级水平。伊朗长期以来声称其核计划是和平的，而美国情报机构评估认为伊朗并未积极制造核武器。

以色列总理内塔尼亚胡在一段视频中宣布了此次军事行动，他表示袭击目标包括伊朗的主要浓缩设施——纳坦兹核设施，以及伊朗的顶尖核科学家。他还提到，以色列还打击了伊朗的弹道导弹库。

伊朗国家电视台报道称，伊朗革命卫队的领导人以及一位重要指挥官侯赛因·萨拉米将军在袭击中丧生。德黑兰的居民报告称听到了巨大的爆炸声。伊朗国家电视台播放了住宅建筑被炸毁的画面，包括墙壁被炸开、屋顶燃烧以及窗户破碎的场景。据报道，爆炸还引发了革命卫队总部的大火。

以色列关闭领空

为了防范报复，以色列关闭了领空，并表示将召集数万名士兵保护国家边界。内塔尼亚胡声称，如果不阻止伊朗，“伊朗可能在很短时间内制造出核武器。”然而，即使伊朗选择制造核武器，可能也需要数月时间。此外，伊朗尚未证明其能够将核弹小型化以安装在导弹上。伊朗官员公开威胁称可能追求核武器。

核武器争端

在特朗普总统单方面退出2015年伊朗与世界大国达成的核协议七年后，伊朗快速推进的核计划和不断增加的高浓缩铀储备引发了紧张局势。国际原子能机构周四首次在二十年内谴责伊朗未能履行防止核扩散的义务，旨在阻止其开发核武器。作为回应，伊朗表示将开放一个此前未披露的浓缩设施，并加速生产60%高浓缩铀，这些铀可以轻松加工至核武器使用的90%浓度。

伊朗的核设施长期以来是争议焦点

伊朗有两个主要的浓缩设施，分别是位于伊斯法罕省中部的纳坦兹和距离德黑兰西南约90公里的福尔多，靠近什叶派圣城库姆。这些设施都设计为防范潜在的空袭。纳坦兹建在伊朗中央高原地下，曾多次成为疑似以色列破坏行动的目标，包括被认为由以色列和美国联合开发的Stuxnet病毒，该病毒摧毁了伊朗的离心机。福尔多则深埋于山中，并由防空系统保护，尽管其规模不及纳坦兹。

特朗普警告内塔尼亚胡

这两个设施一直是特朗普政府近期推动与德黑兰谈判新核协议的重点。特朗普表示，他曾警告内塔尼亚胡不要在外交努力进行期间对伊朗核设施发动攻击。美国特使史蒂夫·维特科夫原计划周日在阿曼与伊朗谈判代表进行第六轮谈判，目前尚不清楚这些谈判是否会继续进行。

伊朗威胁报复

袭击发生数小时后，伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊威胁称，以色列将面临“严厉的惩罚”。

“伊斯兰共和国武装力量的强大之手不会让（这些袭击）逍遥法外，”哈梅内伊在网上发布的一份声明中补充道。其他伊朗官员也发出了类似的警告，誓言复仇。国家电视台播放了伊朗民众高喊“打倒以色列！”和“打倒美国！”的画面。

在华盛顿，特朗普表示美国并未参与此次袭击，并警告伊朗不要对美国在该地区的利益进行报复。