政治
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巴基斯坦表示与美国的贸易协议已接近最终阶段
巴基斯坦外交部长表示, 继与美国国务卿马可·卢比奥在华盛顿进行讨论后, "这不会是几个月, 甚至几周, 而是几天的事"。
巴基斯坦表示与美国的贸易协议已接近最终阶段
Pakistan’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar met with US Secretary of State Marco Rubio at the State Department on Friday. / AP
2025年7月26日

巴基斯坦的高级外交官表示，该国与美国的贸易协议即将敲定，并对两国日益增长的经济联系表示乐观。

“我认为我们与美国的协议已经非常接近完成了，”巴基斯坦副总理兼外长伊沙克·达尔周五在华盛顿大西洋理事会的一次对话中说道。

“我们的团队已经在华盛顿……总理已经指派了一个委员会来确定细节。这不会是几个月，甚至不是几周，而是只会持续几天的时间。”

他的言论是在与美国国务卿马可·卢比奥在国务院会面后几小时内发表的。双方讨论了双边和地区问题，包括加强双边贸易以及在关键矿产和采矿领域的合作。

达尔表示，该协议将包括在贸易和矿产领域的合作，并邀请美国企业家投资巴基斯坦丰富的资源，特别是在采矿和海上天然气领域。

他还提到，美国进出口银行和世界银行等机构已经准备好支持美国投资者。

“潜力巨大，”他补充道，并指出巴基斯坦的自然资源价值高达6至8万亿美元。

美国总统唐纳德·特朗普上个月在白宫接待了巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔元帅。这次史无前例的会面可能会加剧与印度的分歧，因为特朗普此前曾表示，他在今年5月阻止了南亚这两个拥有核武国家之间的冲突。

这次午餐会是美国总统首次在没有巴基斯坦高级文职官员陪同的情况下接待巴基斯坦军队领导人。

特朗普称赞巴基斯坦陆军参谋长，形容他“非常令人印象深刻”。

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