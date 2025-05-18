根据外交消息，土耳其外交部长哈坎·菲丹将于周一对塞尔维亚进行正式访问。他预计将受到塞尔维亚总统亚历山大·武契奇的接见，并久里奇举行双边会谈。

此前，菲丹曾在2024年10月10日至11日土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安对塞尔维亚的正式访问期间会见过久里奇。

最近，久里奇外长还出席了于2025年4月11日至13日在安塔利亚举行的外交论坛。

区域和平与稳定

在贝尔格莱德的会谈中，菲丹预计将关注土耳其与塞尔维亚之间多层次合作的进展。他还将强调土耳其致力于维护巴尔干地区和平与稳定的重要性，并指出与塞尔维亚加强合作在这一背景下的关键作用。

在访问贝尔格莱德期间，哈坎-菲丹外长预计将指出以理性和对话的方式处理波黑事态发展的重要性，并强调在面对共同挑战时加强地区团结与合作的必要性。

塞尔维亚仍然是土耳其在巴尔干地区的重要合作伙伴，高层双边互动持续推动两国关系的发展。在埃尔多安总统2024年的访问期间，两国领导人共同主持了第四次高级别合作委员会会议。

2024年，土耳其与塞尔维亚的双边贸易额增长了35%，达到30亿美元。根据两国总统设定的目标，双方计划将这一数字提高到50亿美元。

过去12年间，土耳其对塞尔维亚的直接投资从100万美元增长到4.05亿美元。目前，土耳其企业在塞尔维亚全国范围内为约1万人提供了就业机会。