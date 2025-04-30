美国总统唐纳德·特朗普在密歇根州举行集会，以纪念其第二任期的头100天。这是他重返白宫以来规模最大的一次公开活动，而密歇根州因其严厉的贸易关税政策和对加拿大的强硬态度而受到特别大的冲击。

周二，特朗普于当地时间下午与密歇根州州长格雷琴·惠特默一起访问塞尔弗里奇空军国民警卫队基地。随后，在底特律北部的马科姆社区学院举行集会，白宫将其称为“执政百日成就演讲”。

密歇根州是特朗普在选举中从民主党手中夺取的关键州之一。然而，该州也因其关税政策深受影响，包括对进口汽车和汽车零部件的关税。

特朗普于1月20日开始其第二任期，他的第一个100天将在周三结束。根据其“美国优先”的竞选承诺，他推出了一系列旨在促进国内生产的关税政策。然而，这些措施在全球经济中引发了严重的连锁反应，经济学家和贸易专家指出，对主要贸易伙伴的高关税导致了紧张局势和不确定性。

总统对加拿大、墨西哥、中国实施了关税，并从2月1日起对钢铁、铝和汽车进口等特定行业征收关税。他最具争议的举措是在4月2日宣布对所有国家实施范围从10%到50%的全面互惠关税。

对中国的关税达到了145%，而某些已经被征收关税的商品则高达245%。符合《美墨加协议》（USMCA）规定的产品获得了临时豁免。特朗普还引入了90天的关税暂停期以鼓励谈判，但与中国的谈判仍未解决。

政府声称这些政策是为了保护美国工人和产业。然而，经济学家警告称，这些关税可能推高消费者成本，加剧通货膨胀，并增加经济衰退的风险。

特朗普的影响无处不在

自特朗普重返总统职位以来的几周内，他的政府动作频频，试图向美国人民展示其正在不懈地履行承诺。在共和党控制的国会的配合下，特朗普得以自由地开始改革联邦政府并颠覆外交政策。

随着特朗普迎来执政百日，他的影响力无处不在。然而，其长期影响往往尚不明朗。一些总统行政命令只是意图声明或为尚未完成的目标奠定基础。

特朗普的目标有时彼此矛盾。他既承诺降低生活成本，又承诺对外国商品征收关税，而这很可能推高价格。其他问题则处于停滞状态。

尚未解决的一个重要问题是，特朗普是否以合法方式推进了他的议程。他的一些行动已经面临诉讼，这意味着他所做的许多事情可能会随着案件的进展而被推翻。