巴基斯坦安全部队在一次夜间突袭中击毙了三名恐怖分子，这些人被指控策划了去年在南部港口城市卡拉奇的一起袭击事件，该事件导致在一家纺织厂工作的两名中国公民受伤。据官员周一透露，行动中被击毙的恐怖分子包括2024年11月袭击事件的主谋。

反恐部门高级官员阿扎德·汗（Azad Khan）表示，这些被击毙的叛乱分子中包括一名名为扎夫兰（Zafran）的嫌疑人，他被认为是巴基斯坦塔利班（Tehrik-i-Taliban Pakistan，简称TTP）的成员。

据《黎明报》（Dawn）报道，此次安全行动由反恐部门和情报机构官员联合在卡拉奇的曼戈皮尔（Manghopir）地区展开。

中国多次敦促巴基斯坦加强对在“一带一路”倡议下从事重大基础设施项目的中国公民的安全保护。这些项目包括公路、铁路和电厂等。

近年来，中国公民日益成为被禁组织的袭击目标，其中包括TTP和俾路支解放军（Balochistan Liberation Army）。这些组织已被巴基斯坦当局取缔，并被美国列为恐怖组织。

巴基斯坦承诺将加强对中国工人的安全措施，包括那些在私人工厂工作的人员。

蒂拉谷地事件

与此同时，地方政府官员费亚兹·汗（Fiaz Khan）表示，前一天在西北部开伯尔-普赫图赫瓦省的蒂拉谷地（Tirah Valley）发生暴力事件，导致至少七人死亡。

他表示，暴力事件发生时，数百名居民聚集在一处军事营地外，要求在一名儿童在周末的迫击炮袭击中丧生后获得保护和正义。

费亚兹·汗称，抗议人群遭到“身份不明的枪手”开火。他还提到，示威者指责安全部队在一些人向军事营地投掷石块时开枪，但警方尚未确定致命子弹的来源。

费亚兹·汗补充说，附近山丘也传出枪声，警方怀疑TTP可能是幕后黑手，试图挑拨居民与军队之间的关系。

他表示，政府已下令对示威者死亡事件展开调查。