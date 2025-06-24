美国总统唐纳德·特朗普警告以色列不要轰炸伊朗，称这是对停火协议的“严重违反”。

特朗普周二在其社交媒体平台“真相社交”（Truth Social）上发帖称：“以色列，不熬投那些炸弹。如果投了，就是严重违反协议。现在就把你们的飞行员带回来！”

特朗普在离开白宫时表示，以色列需要冷静下来。

他说：“以色列现在需要冷静下来。以色列一达成协议，他们就投下了我见过、也是我们见过的最多的炸弹。”

特朗普是在以色列国防部长以色列·卡茨指控伊朗违反特朗普此前公布的停火协议下令对德黑兰实施军事打击后发表上述声明的。

“12天战争”

6月13日以色列对伊朗核设施和其他地点发动袭击，声称德黑兰即将获得核武器。

伊朗否认拥有核武器计划，并发动导弹袭击予以回击。

美国周日上午轰炸了伊朗位于福尔多、纳坦兹和伊斯法罕的三处重要核设施。特朗普称，此次袭击“彻底摧毁”了这些设施。

伊朗周一晚间对美国驻卡塔尔的乌代德空军基地发动了报复性打击，但没有造成严重损失或人员伤亡。随后达成的停火协议结束了这场“12天战争”。

特朗普最初宣布的停火协议包括逐步停止行动，伊朗将首先开始停火，以色列将在12小时后跟进。冲突将在24小时后宣布全面结束。

据以色列媒体报道，该协议是由卡塔尔促成的。

美国总统随后宣布停火协议生效，并警告两国不得违反。他说：“停火协议现已生效，请不要违反！”