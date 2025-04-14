土耳其
4分钟阅读
土耳其外长：美国应更好地了解以色列对加沙的袭击
在谈到对以色列在巴勒斯坦实施种族灭绝的反应时，菲丹强调，每个人都"在不同程度上提出反对意见"。
土耳其外长：美国应更好地了解以色列对加沙的袭击
Fidan said that "the genocide openly supported by the EU and the US can only be influenced to a certain extent by the joint stance put forward by Islamic countries.” / AA
2025年4月14日

土耳其外交部长哈坎·菲丹呼吁美国更好地了解以色列对加沙的袭击以及持续战争的风险。

菲丹在周日发表的声明中表示：“迄今为止，当前的种族灭绝，尤其是（美国前总统乔·）拜登时期实施的政策，之所以能够持续下去，是因为美国的支持。（美国总统唐纳德·）特朗普先生上台后提出的倡议为实现停火发挥了重要作用。

我们期望，在他任职总统期间，将采取措施确保持久和平。外交界普遍认为：美国新政府应该对这一问题有更深入的了解。并更全面地解释这场持续战争的风险。”

菲丹表示，针对以色列在巴勒斯坦的种族灭绝行为，每个人都“在不同程度上提出了反对意见”。

他指出，虽然有些人公开表达了反对意见，但也有些人在私下表达。在联合国的一次投票中，有156个国家投票反对以色列。

外长强调，关键问题在于，尽管几乎全世界都对这一问题意见一致，却依然无法加以遏制。他表示：“这正是世界所面临的合法性危机和体制危机最明显的体现。”

菲丹表示，目前正在努力采取各种措施对抗以色列，“但归根结底，只要欧洲和美国——这些资本和政治力量更为集中的地方——继续支持，这种反人类罪行，这种种族灭绝，就不会结束。”

他指出，这种情况不仅会在短期内对国际体系造成影响，还将在中长期内以不同形式产生代价。

土耳其外长还说，“关于这一问题的工作仍在继续。但对加沙的关注绝不能减弱。”

关于土耳其是否可以采取更有效的措施阻止以色列对加沙的袭击，菲丹强调，“从一开始，土耳其就在其影响范围内采取了所有行动。”

他说，“在双边层面，我们采取了所有措施——从召回大使到切断贸易关系。在多边层面，特别是在伊斯兰合作组织、D8经济合作组织、欧盟平台和阿拉伯联盟内，我们正在认真努力探讨可以采取的措施。”

菲丹最后说道，“伊斯兰国家能够通过自己的联合立场在一定程度上影响欧盟和美国公开支持的种族灭绝”，并表示，“我认为伊斯兰国家继续对美国而不是以色列进行外交努力更为合适。”

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us