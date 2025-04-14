土耳其外交部长哈坎·菲丹呼吁美国更好地了解以色列对加沙的袭击以及持续战争的风险。

菲丹在周日发表的声明中表示：“迄今为止，当前的种族灭绝，尤其是（美国前总统乔·）拜登时期实施的政策，之所以能够持续下去，是因为美国的支持。（美国总统唐纳德·）特朗普先生上台后提出的倡议为实现停火发挥了重要作用。

我们期望，在他任职总统期间，将采取措施确保持久和平。外交界普遍认为：美国新政府应该对这一问题有更深入的了解。并更全面地解释这场持续战争的风险。”

菲丹表示，针对以色列在巴勒斯坦的种族灭绝行为，每个人都“在不同程度上提出了反对意见”。

他指出，虽然有些人公开表达了反对意见，但也有些人在私下表达。在联合国的一次投票中，有156个国家投票反对以色列。

外长强调，关键问题在于，尽管几乎全世界都对这一问题意见一致，却依然无法加以遏制。他表示：“这正是世界所面临的合法性危机和体制危机最明显的体现。”

菲丹表示，目前正在努力采取各种措施对抗以色列，“但归根结底，只要欧洲和美国——这些资本和政治力量更为集中的地方——继续支持，这种反人类罪行，这种种族灭绝，就不会结束。”

他指出，这种情况不仅会在短期内对国际体系造成影响，还将在中长期内以不同形式产生代价。

土耳其外长还说，“关于这一问题的工作仍在继续。但对加沙的关注绝不能减弱。”

关于土耳其是否可以采取更有效的措施阻止以色列对加沙的袭击，菲丹强调，“从一开始，土耳其就在其影响范围内采取了所有行动。”

他说，“在双边层面，我们采取了所有措施——从召回大使到切断贸易关系。在多边层面，特别是在伊斯兰合作组织、D8经济合作组织、欧盟平台和阿拉伯联盟内，我们正在认真努力探讨可以采取的措施。”

菲丹最后说道，“伊斯兰国家能够通过自己的联合立场在一定程度上影响欧盟和美国公开支持的种族灭绝”，并表示，“我认为伊斯兰国家继续对美国而不是以色列进行外交努力更为合适。”