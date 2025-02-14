11 月 24 日的第一轮总统选举被取消后，罗马尼亚正处于政治风暴的中心。独立民族主义候选人卡林-乔治斯库（Călin Georgescu）以 22.94% 的得票率遥遥领先。

乔治斯库原本预计在 12 月 8 日的第二轮选举中对阵支持改革的拯救罗马尼亚联盟党（USR）的埃莱娜-拉斯科尼（Elena Lasconi），但由于选举被取消，第二轮选举未能举行。

罗马尼亚宪法法院（CCR）以俄罗斯干预和违规为由取消了 11 月 24 日的选举结果，使罗马尼亚陷入了政治不确定性之中。

这一决定使公众舆论两极分化，引发了关于这个东欧国家的民主状况和西方影响的争论。

布加勒斯特大学政治学系的亚历山德拉-阿琳娜-伊安库（Alexandra-Alina Iancu）告诉 TRT World：

“在布加勒斯特等大城市，由于第二轮选举前夕的紧张局势加剧，人们对取消选举有一种如释重负的感觉。但仔细观察就会发现，[卡林-乔治斯库的]选民有一种不满情绪，对未来充满了不确定性"。

罗马尼亚欧洲政策中心（CRPE）项目主任亚历山德鲁-达米安（Alexandru Damian）也有同感。达米安将气氛描述为 “紧张和不确定”，他说，当局缺乏沟通加剧了公众的挫败感。

“他说："现在，乔治斯库的支持者对这一决定更加感到不安，而亲欧派则对此持谨慎态度。

宪法法院决定宣布选举无效的依据是被解密的情报报告，其中指控外国干涉选举进程。

据达米安称，最高国防委员会（CSAT）发现了一些违规行为，包括非法资金捐助和资金极其充裕的社交媒体宣传活动。乔治斯库的阵营无法透露这些资金的来源。

“达米安解释说："卡林-乔治斯库报告的竞选期间的开支为零，这实际上是不可能的，因为罗马尼亚的竞选资金规定相当严格。

伊安库补充说，乔治斯库在 TikTok 上的竞选活动尤其引人关注：

“中央选举委员会援引了外国政府对选举过程的干预，以及记录了与乔治斯库的在线竞选活动有关的违规行为的解密情报报告"。

卡林-乔治斯库流星般的崛起

乔治斯库迅速蹿升的人气震撼了罗马尼亚的政坛。曾经在政坛默默无闻的乔治斯库，通过一场解决选民问题的竞选活动，与关心自己的选民建立了联系，从而成为家喻户晓的人物。

一些分析人士认为，他的崛起得益于他直接参与了与普通罗马尼亚人的关切产生深刻共鸣的问题。

“政治分析家兼外交顾问伊万娜-戈莫伊（Ioana Gomoi）在布加勒斯特告诉 TRT World："人们为这个人疯狂。戈莫伊说，杰奥尔杰斯库的受欢迎程度是有机增长的，因为他关注青年失业、教育改革与和平等问题。

戈莫伊说，乔治斯库获得了 “真正的草根支持”，因为他正在解决主流政治家长期忽视的问题。

“他谈到了和平、青年失业、罗马尼亚青年移民、教育和农业系统崩溃等问题，"戈莫伊强调说，这些问题在一个厌倦了数十年政治停滞的国家具有广泛的吸引力。

“罗马尼亚人已经厌倦了，"戈莫伊说。“我们已经拥有了三十多年的民主，但一切都没有改变。乔治斯库谈论的是人们关心的问题。

虽然乔治斯库不属于任何官方政党，但他赢得了大量基层民众的支持，尤其是通过 TikTok 和其他数字平台。“戈莫伊说："他是罗马尼亚有史以来最有影响力的人。

未来之路： 乔治斯库会再次参选吗？

罗马尼亚的政治未来取决于新政府的组建和新总统选举的时间，新总统选举很可能在 2025 年 3 月举行。

亲欧政党之间正在就组建联合政府进行非正式会谈，但这一进程面临诸多挑战。

“伊安库警告说："即使议会中的各党派达成协议，由于新联盟在议会中的高度分散性和意识形态的多样性，也会出现动荡时期。

戈莫伊说："整个选举过程必须重新开始，这可能需要几个月的时间。“

“我们可能会看到新的候选人，乔治斯库可能会被阻止参选。他们会找到对他不利的东西，就像他们之前对另一位候选人戴安娜-约万诺维奇（Diana Iovanovici-Șoșoacă）所做的那样。他解释说："约万诺维奇被禁止参加总统竞选，因为她被指控持亲俄观点。

不过，戈莫伊警告说，取消乔治斯库的参选资格可能会给政治带来相反效果。

“阻止乔治斯库再次参选只会增加公众的挫败感。这不仅与他有关，还与他所代表的更大问题有关。人们希望听到自己的声音，并且不会停止要求变革"。

乔治斯库的受欢迎程度反映了罗马尼亚人对其在欧盟和北约中的发展轨迹的更深层次的不满。虽然罗马尼亚人赞赏欧盟成员国身份带来的机遇，但他们对所感受到的不平等的不满情绪也在不断增长。

例如，戈莫伊指出了国家援助方面的不平等，如对乌克兰难民的财政支持较高。

“随着圣诞节和新年的临近，我们有许多老人找不到餐桌上的食物。还有人买不起药，"他说。

“我们的国家必须首先照顾自己的人民“。