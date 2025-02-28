“从河流到大海，巴勒斯坦将获得自由”背后的故事

从英国内政大臣到维也纳警方，西方政府和媒体都被这句口号震撼了。这就是为什么这句口号成为巴勒斯坦事业不可分割一部分的原因：

从贝鲁特到拉斯维加斯，从突尼斯到罗马，亲巴勒斯坦示威活动“席卷世界各地”，人们走上街头谴责以色列对加沙的无情轰炸。

“从河流到大海，巴勒斯坦将获得自由”的口号成为世人的战斗口号。西方官员也对此提出批评，认为其具有反犹太主义色彩。

一位不愿透露身份、化名为南希·索科尔尼克 (Nancy Sokolnik) 的中东人权专家表示：“这是一种捷径，无论巴勒斯坦人生活在历史上的巴勒斯坦的何处，无论他们是以色列公民还是被占领土的居民，他们都面临某种形式的压迫，这种情况必须结束。”

她说：“这句口号实质上表达了建立一个从约旦河到地中海统一的巴勒斯坦国的愿望。”

这种愿望也深深植根于巴勒斯坦的民间传说和革命歌曲中。在巴勒斯坦民间传说和革命歌曲中，有各种阿拉伯语版本，最常见的是具有地中海和约旦河诗意的“min el-maiyeh lel mayieh”，意思是“从水到水”。

专家指出，这句话具有深刻的文化意义，在塑造巴勒斯坦身份和民族方面发挥着至关重要的作用。

她说：“这强调了与土地的联系，呼吁非殖民化、解放和建立一个代表巴勒斯坦人并为所有人提供平等权利单一、包容的国家。”

然而，亲以色列团体经常将这句话视为亲哈马斯的口号，并将其解读为‘摧毁以色列的号召’。随着10月7日开始的冲突，以色列的言论似乎变得更加强大。

“与暴力联系在一起”

在伦敦爆发一些亲巴勒斯坦抗议活动后，英国内政大臣苏埃拉·布雷弗曼于周二向警察局长发出警告，“禁止悬挂巴勒斯坦国旗和高呼亲巴勒斯坦口号”。

尽管歪曲了巴勒斯坦自由斗争的一些基本方面，布雷弗曼指出，‘从河流到大海，巴勒斯坦将获得自由’这句话不应被解读为表现出消灭以色列的暴力愿望。

维也纳警方“周三采取了类似立场”，禁止了一场在邀请函中包含“从河流到大海”字样的亲巴勒斯坦抗议活动，称其暗示将以色列从地图上抹去，呼吁暴力。

维也纳警察局局长格哈德·普斯特尔表示，“从根本上来说，‘从河流到大海，巴勒斯坦都将获得自由’这句话是哈马斯采用的巴解组织的口号。”

这已经不是这一口号第一次遭到抨击了。

2018 年CNN 因“马克·拉蒙特·希尔”在联合国大会“国际声援巴勒斯坦人民日”发表的言论而将其解雇。他在这些声明中呼吁建立“从河流到大海的自由巴勒斯坦”。

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专门研究 20 世纪阿拉伯世界（重点研究巴勒斯坦历史）的历史学家马哈·纳萨尔（Maha Nassar）在 2018 年的一篇题为《从河流到大海，事情并非你所想的那样》的文章中深入探讨了这句口号的历史根源。

纳萨尔指出，这句口号的历史根源比哈马斯的成立要久远得多，与巴勒斯坦人反抗犹太复国主义的运动一样古老。

他说：“这句号召‘从河流到大海’的自由的口号可以追溯到76年前在巴勒斯坦土地上建立犹太国家的努力。”

1947年11月29日，联合国大会决定将巴勒斯坦分为两个国家，一个犹太国家和一个阿拉伯国家。虽然巴勒斯坦的犹太人对这一决定表示庆祝，但阿拉伯人却对此表示强烈反对。他们将巴勒斯坦视为‘从河流到大海’不可分割的家园。

联合国投票后，巴勒斯坦的犹太人和阿拉伯人之间爆发了冲突。犹太复国主义武装分子发动暴力袭击，导致巴勒斯坦人被迫离开家园和土地。

许多巴勒斯坦人认为，“从河流到大海”这句话预示着他们可以作为自由公民生活，尽管每天都会受到以色列的歧视。

数十万巴勒斯坦人在以色列国成立时被驱逐出家园

正如索科尔尼克所说，“大规模驱逐巴勒斯坦人出以色列土地有着历史记录；这包括从 1947 年至 1952 年的“纳克巴” (Nakba) 到被占领的约旦河西岸地区村庄和社区的持续驱逐。

此外，以色列政府政客还煽动人们犯下战争罪和危害人类罪。

索科尔尼克表示：“除非对亲巴勒斯坦抗议者进行适当的谴责和起诉，否则对他们进行打击似乎是双重标准。”

英国内政大臣和维也纳警方遭受的真正偏见可能是反巴勒斯坦情绪。