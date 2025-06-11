土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安宣布了土耳其国防工业的一个重要里程碑，透露该国将向印度尼西亚出口48架国产”可汗“（KAAN）战斗机。

埃尔多安周三在社交平台X上发表声明，称这一发展是“非常重要且令人欢迎的进步”，并表示这些战斗机将根据与印度尼西亚签署的协议在土耳其制造。

该协议还包括在生产过程中融入印度尼西亚本地能力的条款。

埃尔多安表示：“我希望这项协议能够彰显我们国家国防工业的进步和现有能力，并为土耳其和印度尼西亚双方带来益处。”

“创纪录的出口协议”

他还对印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托表示感谢，认可其在促成协议中发挥的重要作用。

埃尔多安向土耳其国防工业局和土耳其航空航天工业公司（TAI）以及所有参与达成这一“土耳其历史上创纪录出口协议”的机构表示祝贺。

埃尔多安重申了政府对支持该行业的承诺，他表示：“我们将继续为所有国防企业提供坚定支持，以确保国防工业的进一步加强。我向所有在这一领域工作的兄弟姐妹们致以衷心的感谢。”

”可汗“KAAN战斗机被归类为第五代战机，具备先进的隐身功能，由两台发动机提供动力，每台发动机推力达13000公斤，使其最高速度可达1.8马赫。

土耳其航空航天工业公司（TAI）也在展望未来，正在计划开发第六代机型，该机型将整合人工智能、先进传感器系统，并具备与无人机协同作战的能力。