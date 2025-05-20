据中国科技巨头小米创始人雷军宣布，小米将投资 500 亿元人民币（69 亿美元）开发高端智能手机芯片。

中国领先的消费电子公司小米是提供从智能手机到吸尘器和电动汽车等广泛的产品。

雷军在社交媒体上庆祝小米公司成立15周年时表示：“芯片是小米在高科技领域取得突破的根本途径，因此我们会全力以赴。”

雷军还表示，小米已经制定了半导体目标规划，投资“至少10年，至少500亿元”。

小米于 2017 年推出公司首款自主研发的芯片澎湃 S1，迈出了进军智能手机半导体领域的第一步。

然而，由于技术和财务困难，该集团被迫停止生产该芯片，并将注意力集中在其他零部件和电动汽车上。

雷军周一表示：“这不是我们的‘黑历史’。这是我们走过的路。”

这位亿万富翁企业家说，自 2021 年以来，小米的芯片开发项目已为 2500 多名员工的团队提供了 135 亿元人民币的研发资金。

尽管美国限制技术

上述声明是在中国和美国均在努力争取获得最先进零部件之际发表的。

雷军写道：“小米一直有一个‘芯片梦，希望大家多给一点时间和耐心，支持我们在这条道路上继续探索。”

面对竞争，许多中国公司都在竞相开发自己的芯片，以摆脱对外国供应商的依赖。

小米的竞争对手、科技巨头华为于 2023 年推出一款高性能智能手机，这款手机配备了专家曾表示如果没有外国技术就无法生产的芯片，从而引发了人们对美国限制措施有效性的质疑。

咨询公司 Ubik 首席执行官帕斯卡尔·维奥德 (Pascal Viaud) 向法新社表示，此举“可能会催生出能够与高通等美国公司竞争的新冠军企业”。

北京也鼓励企业减少对外国技术的依赖。

上个月中国领导人习近平呼吁企业在该领域实现“自给自足”。