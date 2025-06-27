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中美两国终于达成贸易协议
白宫表示，双方就包括加快稀土运往美国在内的问题达成了共识。
中美两国终于达成贸易协议
FILE PHOOT: After talks in Geneva in May, Washington and Beijing have finally agreed to a trade deal. / Reuters
14 小时前

中国商务部周五确认了与美国达成的一项贸易协议的具体细节，表示华盛顿将取消“限制性措施”，而北京将“审查并批准”受出口管制的相关项目。

“希望中美双方能够相向而行，”商务部发言人在一份声明中表示。

白宫周四表示，双方已就包括加快稀土出口至美国在内的问题达成共识。今年5月在日内瓦举行的会谈中，华盛顿和北京同意暂时降低对彼此商品征收的高额报复性关税。

中国还承诺放宽部分非关税反制措施，但美方官员后来指责北京违反协议，并在稀土出口许可证审批方面行动迟缓。最终，双方在本月伦敦会谈后就推进日内瓦共识的框架达成一致。

白宫一名官员周四告诉法新社，特朗普政府与中国“就落实日内瓦协议的框架达成了额外的共识”。

此前，特朗普在一场活动中表示，华盛顿“刚刚签署”了一项与中国有关的贸易协议，但未提供进一步细节。北京周五确认，双方已达成协议。

“在伦敦会谈后，双方团队保持了密切沟通，”商务部发言人表示。“最近，经批准，双方进一步确认了框架的具体细节。”

发言人补充道，中国“将依法审查并批准符合要求的出口管制项目申请”，“美方将相应取消一系列针对中国的限制性措施。”

“希望美方与中方一道，按照两国元首6月5日会谈中提出的重要共识和要求，共同努力，”发言人根据《南华早报》的报道表示。

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