中国于周四在东部沿海城市青岛接待了来自伊朗和俄罗斯的国防部长。此次会议正直中东战争的持续以及欧洲北约国家峰会决定增加军事开支的局势。

北京长期以来致力于将由10个成员国组成的上海合作组织（SCO）塑造为对抗西方主导的权力集团的力量，并推动成员国在政治、安全、贸易和科学领域加强合作。

此次会议的召开正值北大西洋公约组织（NATO）领导人在海牙举行峰会之后，会上成员国同意增加国防开支以满足美国总统特朗普的要求。

中国国防部长董军将周四在青岛举行的官员会议描述为应对“混乱和不稳定世界”的重要举措。青岛是中国重要的海军基地所在地。

“百年未有之大变局”

据新华社报道，“随着百年未有之大变局加速演进，单边主义和保护主义正在抬头，”董军在周三欢迎来自俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、白俄罗斯等国的国防首长时表示。

“霸权主义、强权政治和欺凌行径严重破坏了国际秩序，”他警告道。

他呼吁与会各国采取“更有力的行动，共同维护和平发展的环境”。

在峰会期间与董军会晤时，俄罗斯国防部长安德烈·别洛乌索夫称赞两国关系达到了“前所未有的高水平”。

“我们两国的友好关系在各个方向上保持着向上的发展势头，”他说道。

尽管西方政府表示中国与俄罗斯的密切关系为莫斯科提供了重要的经济和外交支持，但中国一直将自己描绘为俄乌战争中的中立方。