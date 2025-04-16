当一支由包括凯蒂·佩里等流行歌星在内的全女性团队完成了 11 分钟的太空旅行并返回时，这一事件被誉为科学和探索领域“女性赋权”的历史性里程碑。

但坦率地说，这不是进步，而是一场表演。这是亿万富翁扮演宇航员的游戏，而与此同时，世界却在燃烧。

那么，这次最新的“增援任务”都有谁参与呢？

大多数乘员甚至不是宇航员、研究人员或航天专业人士。他们是名人和超级富有的平民——被选中更多是因为他们的影响力，而不是对科学的贡献。整个任务被包装成公关活动，并被贴上了赋权的标签。

当人们在零重力环境下举杯庆祝的新闻头条出现时，世界各地的女性正在失去发言权、决策权和自由生活的权利。

无论是在阿富汗，塔利班禁止女性接受教育，还是在美国，像鲁梅萨·厄兹图尔克这样的自由思想者仅仅因为支持巴勒斯坦事业而被任意拘留。

这是一场荒谬的闹剧——一个精英阶层的娱乐活动，却伪装成社会进步。他们希望我们欢呼、敬畏，称之为“鼓舞人心”——但这种公关噱头并不能掩盖我们日常生活中根深蒂固的不平等、不公和腐败。

纯粹的嘲弄

这一切发生在全球生活成本危机的背景下。

在美国，近一半的美国人靠薪水勉强度日。在英国和欧洲，数百万人正在为取暖、住房和食品而挣扎。世界银行报告称，全球仍有超过7亿人每天生活费不足2.15美元。

当精英们在轨道上漂浮时，数百万人正在战争、贫困和流离失所的重压下挣扎。

以苏丹为例。联合国最近发起了一项60亿美元的人道主义呼吁，以应对被称为世界上最大流离失所危机的情况。截至目前，这一目标的资金筹集率还不到10%。超过2500万人——占总人口的一半——需要人道主义援助。在流离失所营地中，每两小时就有一个孩子死亡。

在加沙，自2023年10月以来，根据卫生部的最新数据，已有超过1万名女性被杀害。

联合国表示，自以色列打破停火以来，空袭每天杀害100名儿童。孕妇和新生儿尤其承受着以色列持续攻击的重创。

一份49页的联合国报告详细描述了对加沙产科病房、医疗设施和试管婴儿诊所的攻击，以及对食品和医疗用品的限制，这些措施“部分摧毁了加沙巴勒斯坦人的生育能力”。

但当然，让我们惊叹于流行歌星在太空中漂浮的画面吧。

全球人道主义需求正在爆炸式增长。2024年，联合国要求提供470亿美元以应对全球危机——仅仅是为了维持人们的生命。

但连一半都没收集到。预算削减导致加沙、海地、也门、刚果和阿富汗的人们无法获得食品、医疗帐篷和创伤支持。

在这种背景下，看到亿万富翁扮演探险家，而流行歌星面对镜头微笑，不仅脱离现实，更令人反感。

当少数人在轨道上穿着设计师服装环绕地球时，超过45亿人——超过世界一半的人口——无法获得基本的医疗服务。

取之于富人，用之于富人

与此同时，全球亿万富翁的财富在2024年激增了2万亿美元，比去年快了三倍，每天增加约57亿美元。

蓝色起源公司并未公开此次飞行的成本，但其网站显示，预订未来航班座位的押金为15万美元。

如果第一张蓝色起源太空飞行的票价可以作为参考，座位可能要花费数百万美元。拍卖中获胜的出价为2800万美元，吸引了来自159个国家的7600名注册竞标者。

因此，当人类苦难加剧时，这种奢华的太空旅游追求与地球上数十亿人的需求形成了鲜明对比。

如果我们关心女性赋权，那就资助加沙的产科病房和苏丹的女子学校吧。

这不仅仅是“愤世嫉俗”。这是一个观点问题。

如果我们真的想庆祝进步，就需要停止美化迎合超级富豪的虚荣项目，开始解决世界大多数人面临的真正危机。

这些太空噱头并不是为了推动探索的边界——它们是为了制造分散注意力的手段，而不平等、不公和苦难却继续在地球上肆虐。

除非我们将注意力从表面现象转向真正的解决方案，否则我们将继续在同一个死胡同中徘徊，而地球却在我们脚下燃烧。

如果只有富人才能做梦，那我们真正庆祝的是什么进步呢？