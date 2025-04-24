总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，土耳其凭借其举办国际体育赛事的丰富经验和世界一流的基础设施，已做好举办奥运会的准备。

埃尔多安周四在欧洲足球协会联盟（欧足联）位于伊斯坦布尔的新办公室开幕式上发表了上述言论。该办公室的成立是2032年欧洲足球锦标赛（欧锦赛）筹备工作的一部分，土耳其将与意大利共同主办该项赛事。

埃尔多安在仪式上致辞时表示，土耳其已多次证明其有能力举办大型国际赛事。他强调，土耳其“拥有足够的能力举办包括奥运会在内的各类全球体育赛事”。

总统埃尔多安强调土耳其作为一个可靠和经验丰富的东道主的声誉日益提高，并指出该国与欧足联的长期合作以及伊斯坦布尔经常被选为高规格足球比赛的举办地。

欧足联办公室加强土耳其在欧洲足球中的作用

欧足联决定在伊斯坦布尔开设办事处，这标志着土耳其在欧洲足球和世界体育比赛中的重要性与日俱增。该办事处将在组织和协调土耳其与意大利之间的 2032 年欧洲杯比赛中发挥核心作用。

埃尔多安总统提醒与会者，土耳其近年来承办过多场欧足联决赛，其中包括利物浦对阵AC米兰的传奇般的2005年欧冠决赛，这场决赛被认为是足球史上最令人难忘的比赛之一。他还提到了2009年联盟杯决赛、2019年欧洲超级杯以及最近的2023年欧冠决赛。

更新的奥林匹克愿景

埃尔多安表示，每届赛事都是土耳其组织能力的证明，也是土耳其现代化基础设施和对体育热情的体现。

尽管土耳其从未举办过奥运会，但在过去几十年中，它曾多次成为奥运会申办国，其中最著名的一次是2020年夏季奥运会。埃尔多安的声明被视为土耳其未来将继续争取奥运机会的标志。

土耳其和意大利将共同举办2032年欧洲杯，这将是土耳其的一个重要里程碑。此前，土耳其单独申办均未成功。此次合作有望减轻举办此类大型赛事的后勤和财政负担，并加强土耳其与欧盟之间的体育联系。