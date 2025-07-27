土耳其航空航天工业公司（TAI）已与印度尼西亚国防工业企业PT Dirgantara Indonesia和PT Republik Aero Dirgantara签署合同，出口48架卡安（KAAN）战斗机。

这项协议是在伊斯坦布尔举行的土耳其国际国防工业展览会（IDEF）期间达成的，内容包括生产、工程和技术转让的合作。交付将在120个月内完成，发动机将在土耳其制造。

土耳其国防工业局局长哈鲁克·戈尔贡（Haluk Gorgun）表示，这项协议是继今年6月签署的政府间框架协议之后的又一进展，并称此次交易标志着两国防务合作的“历史性时刻”。

“能够共同见证这一时刻，我感到无比感激。我们既兴奋又自豪，”戈尔贡说道。“通过这次合作，我们希望支持印尼建立本地工业基础设施，并加强两国在生产和工程领域的合作。”

当被问及是否与其他国家就KAAN战斗机的销售进行谈判时，戈尔贡表示：“有很多国家感兴趣。我们将在适当的时候分享更多细节。”

卡安（KAAN）是土耳其首款国产战斗机，于2024年初完成首飞。目前已开发出三架原型机，其中两架预计将在2026年4月再次试飞。第一阶段的批量生产计划即将开始。

TAI总经理穆罕默德·德米尔欧鲁（Mehmet Demiroglu）表示，KAAN的研发使土耳其跻身于能够开发下一代战斗机的少数国家之列。

“目前全球只有四个国家完成了类似研发，还有一些联合体仍在努力尝试，”他补充道，并指出其中一些项目（包括2018年巴黎航展上宣布的一个项目）预计要到2035年至2040年才能实现首飞。

他说：“这表明我们行动之迅速、信念之坚定以及能力之强大。”

德米尔欧鲁还透露，土耳其的Hurjet教练机预计将在今年晚些时候与西班牙达成供应协议，此前双方已于5月签署了一份谅解备忘录。

他还补充说：“印尼市场潜力巨大。我们相信海湾国家也有很大的合作潜力。”