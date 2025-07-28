两名美国公民——一名美国政府雇员和一名高级银行家——最近几周被禁止离开中国，这标志着北京“出境禁令”的使用显著升级。与此同时，中美双方正准备于周一在瑞典展开新一轮贸易谈判。

此举发生在中美地缘政治竞争持续的背景下，引发了企业旅行限制和关于美国公民在华运营风险的警告。与此同时，一名拥有中美双重国籍的工程师因窃取敏感军事技术而认罪的消息也被披露，这进一步引发了关于可能采取报复性措施的猜测。

尽管一些观察人士认为这些案件可能存在关联，但分析人士警告不要过早下结论。北京太和智库高级研究员艾纳·唐根（Einar Tangen）向TRT World表示：“从中国的角度来看，这并不是政策的转变，而是法律标准的一贯执行。”他认为，这些出境禁令在北京被视为“个别司法事务”。

亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）执行主任罗瑞·丹尼尔斯（Rorry Daniels）将这一趋势描述为“令人不安的互不信任氛围”的一部分。同时，北京律师、前中国美国商会主席詹姆斯·齐默曼（James Zimmerman）指出，这种法律工具自20世纪80年代以来就已存在。

美国国务院于7月22日证实，一名美国专利商标局雇员已被禁止离开中国超过三个月。据报道，这名男子同时也是一名美国陆军退伍军人，他在签证申请中未申报其政府雇员身份。

据纽约时报报道，这名雇员于4月前往中国西南部四川省省会成都探亲，但被国家安全部官员拦截。报道称，官员没收了他的护照、信用卡和个人设备，并就其维护“黑鹰”直升机的军旅经历进行了审问。尽管护照后来被归还，但他仍被禁止离境。

不久前，上海出生的美国公民、富国银行董事总经理茅晨月在中国出差期间也被实施出境禁令，无法返回美国。富国银行随后暂停了所有员工前往中国的旅行。

中国外交部证实了对茅晨月的旅行限制，称这是“刑事调查”的一部分，但未提供具体细节。外交部发言人郭家坤表示：“无论是中国公民还是外国人，在中国都必须遵守中国法律。”

中国当局认为，出境禁令是支持调查、防止潜逃风险和维护国家安全的合法工具。齐默曼向TRT World表示：“出境禁令通常用于调查中，以防止被视为潜逃风险的证人或嫌疑人离开中国大陆。”

他指出，“大多数情况下，这些禁令有合法的法律依据，但确实存在滥用的情况，包括出于政治原因。”

另一方面，唐根强调：“中国坚持法治，并按照法律程序处理出入境事务。”他补充道，美国、欧盟和英国也存在类似的做法。

齐默曼承认了法律框架的存在，但指出缺乏透明度以及“缺乏可行的保释制度”使得解除出境禁令变得困难。他还提到，中国中央纪委在反腐调查中越来越多地使用出境禁令，包括涉及与外国相关的公司或与中国政府官员或国有企业有过往联系的高管。

丹尼尔斯则强调了目标选择的模糊性。她警告说，“在中国经商的美国人现在被卷入了交火中，并受到中国极为不透明的法律体系的影响。在没有真正的正当程序的情况下，美国人在中国被拘留是否是国家行为以向美国政府施压，始终是一个悬而未决的问题。”

她说道，“很难制定一个好的风险缓解策略，因为不清楚一个人如何成为出境禁令的目标。更多的透明度将有助于防止对商务旅行的寒蝉效应。”

就在出境禁令实施之际，美国司法部于7月21日发布声明称，中美双重国籍工程师龚晨光在加州承认窃取了3600多份敏感文件，这些文件被用于军事用途。

美国当局表示，龚晨光与中国的“人才计划”有关，并提议为北京开发军用级红外和雷达技术。

尽管一些观察人士猜测龚晨光的案件与中国最近对两名美国人实施的出境禁令之间存在报复性联系，但唐根和齐默曼都警告不要得出结论。

唐根表示，“北京可能会拒绝任何关于这些案件相关联的暗示”。

然而，唐根也提到了过去的案例，例如加拿大的“两个迈克尔”——迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和迈克尔·康明凯（Michael Kovrig）——他们于2018年在中国因间谍指控被捕，并在2021年华为高管孟晚舟被加拿大释放后获释，这被称为“人质外交”。

他说，“加拿大政府最初的全面否认最终被证明是错误的。后来发现其中一人是情报人员，另一人是他的联络人”。

他还说，“从大局来看，美国通过CIA和英国情报机构MI5及MI6公开在互联网上招聘会说普通话的间谍。如果涉及间谍问题，北京的反应将与华盛顿或其他司法管辖区类似。”

最新的出境禁令在美国企业界引发了震动。7月22日，美国跨国投资公司贝莱德（BlackRock）发布内部指南，禁止员工在中国使用公司笔记本电脑和远程网络，并建议使用一次性手机。

随后，据报道该公司暂停了所有前往中国的旅行。富国银行及其他主要美国公司也采取了类似措施。

齐默曼表示，多年来技术限制一直存在以保护商业机密，但“对高管实施出境禁令是不可逾越的红线。”他指出：“外国企业认识到其高管必须遵守当地法律法规，但也不希望卷入人质外交的局面。”

齐默曼补充道，“与此同时，中国政府也明白拘留高管是红线，并谨慎确保对高管实施的任何出境禁令都有法律依据。”

唐根强调，中国正努力避免疏远投资者。他说，“北京致力于法律程序的正当性”，并提到包括对47个国家的免签政策、知识产权保护的改进以及2025年稳定外资的行动计划。

最近的出境禁令发生在美国总统唐纳德·特朗普与中国的贸易战背景下，引发了它们可能对未来外交和贸易谈判产生影响的疑问。双方将于周一在瑞典举行新一轮贸易谈判。

目前中美之间的90天停战协议——双方暂时降低了彼此的关税——将于8月12日到期。

尽管这一时机——与特朗普推动访华和关税最后期限临近相吻合——引发了关注，但唐根警告称，“任何政治联系都是推测性的。”

齐默曼对将出境禁令与贸易战联系起来持谨慎态度，但他指出，“中国方面对特朗普的关税有自己的杠杆点，包括对稀土金属的出口限制。”

然而，丹尼尔斯指出，“特朗普政府非常重视美国公民的安全，包括那些在国外旅行的公民，并肯定会将这些案件作为关注点提出。”