美国众议员玛乔丽·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）成为首位将以色列在加沙被围困地区的行动称为“种族灭绝”的共和党议员。她批评美国对特拉维夫的支持，并质疑美国纳税人的资金是否应该继续资助以色列的行动，这些行动已导致数万名平民死亡，包括巴勒斯坦人和基督徒。

格林问道：“无辜的以色列人生命是否比无辜的巴勒斯坦人和基督徒生命更有价值？为什么美国要继续资助这种行为？”

她表示，格林指控以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的政府正在开展一项“系统性地”将巴勒斯坦人从其领土上清除出去的运动。

“拥有核武器的以色列世俗政府已经证明自己有能力对付敌人，并且正在系统性地将他们从其领土上清除出去，”她说道。

她说：“昨天我与一位来自加沙的基督教牧师交谈。他提到那里有孩子正在挨饿，基督徒也被杀害或受伤，还有许多无辜的人遭受苦难。如果你是美国的基督徒，这种情况对你来说应该是完全无法接受的。”

她的言论发表之际，加沙的局势日益恶化。自2023年10月7日以色列发动袭击以来，已有超过60,200名巴勒斯坦人丧生。据统计，以色列的受害者中超过70%是妇女和儿童。巴勒斯坦方面称，以色列迄今已在这场“种族灭绝”中杀害了超过18,500名儿童。

首位承认以色列“种族灭绝”的共和党议员

格林表示，许多美国人不再支持“资助和参与以色列战争”，尤其是在饥饿儿童和被炸毁的医院的画面不断出现的情况下。