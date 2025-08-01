美国众议员玛乔丽·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）成为首位将以色列在加沙被围困地区的行动称为“种族灭绝”的共和党议员。她批评美国对特拉维夫的支持，并质疑美国纳税人的资金是否应该继续资助以色列的行动，这些行动已导致数万名平民死亡，包括巴勒斯坦人和基督徒。
格林问道：“无辜的以色列人生命是否比无辜的巴勒斯坦人和基督徒生命更有价值？为什么美国要继续资助这种行为？”
她表示，格林指控以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的政府正在开展一项“系统性地”将巴勒斯坦人从其领土上清除出去的运动。
“拥有核武器的以色列世俗政府已经证明自己有能力对付敌人，并且正在系统性地将他们从其领土上清除出去，”她说道。
她说：“昨天我与一位来自加沙的基督教牧师交谈。他提到那里有孩子正在挨饿，基督徒也被杀害或受伤，还有许多无辜的人遭受苦难。如果你是美国的基督徒，这种情况对你来说应该是完全无法接受的。”
她的言论发表之际，加沙的局势日益恶化。自2023年10月7日以色列发动袭击以来，已有超过60,200名巴勒斯坦人丧生。据统计，以色列的受害者中超过70%是妇女和儿童。巴勒斯坦方面称，以色列迄今已在这场“种族灭绝”中杀害了超过18,500名儿童。
首位承认以色列“种族灭绝”的共和党议员
格林表示，许多美国人不再支持“资助和参与以色列战争”，尤其是在饥饿儿童和被炸毁的医院的画面不断出现的情况下。
她强调，她的批评并非反犹太或反以色列，而是基于对美国外交政策优先事项的更广泛反思。
“作为一名美国众议员，我代表的是美国人民，”格林说道。“我的全部关注点在于解决美国的问题……最重要的是，我要求联邦政府为支付你们薪水的美国人民服务。”
包括参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）在内的其他议员也批评特朗普政府继续向以色列总理内塔尼亚胡的政权提供数十亿美元援助，尽管平民屠杀和人道主义危机日益加深。
格林最近提出了一项措施，要求取消对以色列导弹防御系统的5亿美元美国资助，理由是美国的国家债务不断增加。
“我真心希望共和党人在8月休会期间能反思，并在9月回归时重新关注停止资助外国战争，并停止对我的孩子及其整个世代进行财政战争，”她说道。
作为特朗普在国会最亲密的盟友之一，格林是“美国优先”议程的坚定支持者，她成为首位公开使用“种族灭绝”一词描述以色列在加沙行动的众议院共和党议员。
她还公开批评了佛罗里达州共和党议员兰迪·法恩（Randy Fine），后者曾表示，加沙的巴勒斯坦人应该“饿死”，直到巴勒斯坦抵抗组织哈马斯释放被扣押的俘虏为止。