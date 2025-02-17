全球变暖：人类和地球的转折点

全球变暖超过1.5°C的临界点，会加速灾难、海平面上升和生态系统崩溃——我们是否正在接近不可挽回的境地？

2024 年 10 月 29 日，西班牙东南部居民醒来后发现毁灭性的洪水造成了 220 多人死亡，并对基础设施造成大规模破坏。

此次洪水是由相当于一年降雨量的暴雨引发的，这并不是欧洲第一次发生此类洪水，而且由于全球变暖以前所未有的强度和频率袭击地球，此次洪水也不会是最后一次。

我们的星球正在经历前所未有的气候变化，其程度已经超出了科学家早已警告的临界值。最近的报告显示，与工业化前时代（1850-1900年）相比，全球平均气温上升了1.5°C以上。

这种增长在公众看来可能很小，但它将导致海平面上升，自然灾害更加频繁和严重以及气候变化，从而造成生物多样性的严重丧失。

世界气象组织上个月发布的一份报告发现，温室气体浓度将在 2023 年达到创纪录水平，这表明未来几年全球气温将继续上升。

二氧化碳是全球变暖的主要驱动因素，它正以人类历史上前所未有的速度在大气中积聚，短短二十年内就增加了10％以上。

这种增长主要是由于化石燃料排放造成的。这一令人担忧的趋势表明，我们的星球已经到了不可挽回的地步，并正在迅速走向迫在眉睫的气候灾难。

科学家已经预测2024年将成为有记录以来最热的一年。欧盟气候变化服务中心（隶属于哥白尼计划）宣布，2024年7月22日将成为现代史上最热的一天，全球平均日气温将达到破纪录的17.15℃。

平均气温上升是一个关键的警告信号，不仅表明最高和最低气温上升，而且表明极端天气事件发生的可能性增加。其中包括今年夏天美国部分地区的热浪、南欧的毁灭性洪水和南美洲的严重森林大火。

世界各地的人们都为这些极端天气事件付出了沉重的代价，其中发展中国家承受的影响最为严重。伦敦帝国理工学院最近的一项研究发现，自 2004 年以来，10 起严重的气候灾害已造成 57万多人死亡。 2011 年索马里干旱就是一个突出的例子，气温升高引发饥荒，导致 25万8千人死亡。

消失的国家

科学家们一致认为，持续的工业活动和不受控制的气体排放将导致本世纪末全球气温上升 2.7°C。

这种可怕的情况将带来灾难性的后果，包括由于海平面上升，孟加拉国、马尔代夫和埃及沿海城市亚历山大等整个国家和岛屿可能被淹没。它还威胁粮食安全、破坏生态系统并削弱全球经济。

不幸的是，由于人类活动和对环境资源的滥用，这些极端天气事件的责任在于人类。

科学家们表示，极端天气事件加速发生的原因是大气中温室气体浓度上升，导致平均气温大幅上升。

这种危险的情况促使联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯多次发出警告：我们的星球正在走向不可挽回的境地，并将其比作“气候地狱”。

他呼吁加快向绿色经济转型——低碳、高效、环境可持续的经济。他强调发达经济体和发展中经济体需要加强合作，重点加快摆脱化石燃料的依赖。他还呼吁提供足够的资金支持，帮助贫穷国家减少排放，应对全球变暖不可避免的影响。

承诺与政策

尽管各国在《巴黎协定》中承诺将气温升幅控制在1.5°C以下，以避免气候变化带来的最严重影响，但承诺与实际政策之间的差距却逐年扩大。国际社会的反应往往令人失望，不足以应对如此大规模的挑战。

最近令人失望的是由阿塞拜疆作为主席国主持召开的《联合国气候变化框架公约》缔约方第二十九次会议（COP29）提出的财务协议草案。该协议呼吁富裕国家（其工业活动历来对气候危机负有责任）到2035年每年捐款2500亿美元，帮助较贫穷的国家应对气候变化的影响。

然而，该提案受到各方批评，因为其资金未能达到每年气候适应所需的约4千亿美元。

这些政策不仅不公平，而且还拿特别是在非洲和小岛国等脆弱地区的数百万人的生命做赌注。

有前景的解决方案

我们仍有希望避免气候危机的最严重影响。联合国强调，当前的技术可以到2030和2035年大幅减少排放。专家强调，到2030年全球碳排放量必须下降45%，到2050年达到净零排放。

关键行动包括实施国家适应计划、停止新的化石燃料项目、到2030年减少30％的化石燃料使用量、到2040年逐步淘汰煤炭，以及确保富裕国家提供必要的资金。解决方案还包括植树造林、保护弱势群体、改善预警系统和通过可持续行为提高认识。

实现这些目标需要个人、政府和组织的坚定承诺。

气候危机不仅仅是一场环境危机，也是对我们人类以及我们合作和集体努力和能力的考验。我们今天所目睹的灾难应该成为警钟，呼吁我们采取紧急行动。现在的问题是：我们是否准备好担当起这一责任，还是在我们的星球走向不可挽回的境地时，我们仍将只是被动的旁观者？