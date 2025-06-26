土耳其
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土耳其与美国磋商重新加入F-35项目
土耳其总统埃尔多安表示，在与特朗普的会谈中，双方讨论了由盟国联合研发的F-35战机问题。
土耳其与美国磋商重新加入F-35项目
Turkish President Recep Tayyip Erdogan spoke to journalists aboard his return flight from the NATO summit in The Hague. (Photo: AA) / AA
2025年6月26日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周四表示，已投入数亿美元的安卡拉政府计划重新加入F-35战机项目，此前土耳其曾被“不公正地”排除在外。

埃尔多安在参加完北约峰会后返回途中对记者表示：“我们没有放弃F-35，我们正在与美国同行讨论重返该项目的意向。土耳其一直被不公正地排除在该项目之外。”

土耳其是与美国合作研发这款多用途战机的八个国家之一。埃尔多安表示：“F-35项目既是一个技术过程，也是一个政治过程。我们一直批评这一与联盟精神不相容的举动（土耳其退出该项目）。”

他补充道：“我们在与特朗普先生的会谈中讨论了这个问题，技术层面的谈判已经开始。祈祷真主安拉保佑我们会取得进展。”

土耳其在从俄罗斯购买S-400防空系统后被排除在该项目之外。然而，埃尔多安淡化了俄罗斯防空系统的重要性，并表示S-400并未在与特朗普的会谈中被提及。他说：“这（S-400）是一个已解决的问题。”

他说：“防空系统并不会随着S-400的推出而结束。我们正在建设我们的‘钢穹’系统。安卡拉正在建设一个“体系”，其中包括“西珀”（SİPER）、“希萨尔”（HİSAR）、“孙古尔”（SUNGUR）以及国产战斗机“卡恩”（KAAN）等国产导弹防御项目。

埃尔多安在谈及北约峰会成果时强调，北约承诺在未来十年将国防开支增至GDP的5%，并表示土耳其是最接近这一目标的国家之一。他还强调了取消限制的重要性，尤其是在盟国国防工业合作领域。

埃尔多安还确认2026年北约领导人峰会将在土耳其举行。

他说，土耳其将继续致力于在乌俄和谈中发挥调解作用，并重申重启伊斯坦布尔进程的承诺。土耳其主动提出主办第三次和谈。

埃尔多安总统表示：“即使所有人都放弃和平，我们也不会放弃。”

他说，基辅和莫斯科仍然信任土耳其的调解，峰会期间与特朗普进行了双边会晤，特朗普支持举行这样的峰会。特朗普表示：“如果普京前来伊斯坦布尔或安卡拉寻求解决方案，我也会来。”

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