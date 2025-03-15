土耳其外长强调，欧洲领导人在面对世界可能被划分为多个势力范围时显得有些迷茫。

哈坎·菲丹周四在接受土耳其电视台TV100采访时表示，“包括英国、某些欧洲国家和土耳其在内的一个结构完全有可能在该地区形成自己的吸引力中心”。

菲丹说道：“这种能力是存在的，机会也在那里。关键在于是否有意愿去实现并追求它。”他指出，如果土耳其在2007-2008年加入欧盟，英国可能就不会选择脱欧。

他认为，“如果土耳其和英国都在欧盟内部，必然会更早地建立起自己的外交政策和安全架构。”

菲丹进一步指出，欧盟已为“重整欧洲”计划投入了8000亿欧元，而欧洲国家正在努力提升其防御能力——这是土耳其表现突出的一个领域。

他提到，土耳其军队拥有久经沙场的车辆，目前在欧洲的军队中，很少有如此强大的军队。他还强调，欧洲对美国“撤下安全保护伞”后可能发生的情况感到担忧。

入盟仍是优先事项

在接受TV100采访时，这位土耳其外长还强调，土耳其与欧洲国家的一对一关系状况良好。

他说，“我们与整个欧洲的贸易总额超过2000亿美元。这是世界上最平衡的贸易额，对双方来说都是如此。”

菲丹指出，自2019年以来，土耳其与欧盟机构的关系有所疏远，修复这些关系存在一定困难，但入盟问题仍是安卡拉的战略优先事项。他也提到，欧盟似乎并未以同样的态度对待这一问题。

土耳其外长还表示，土耳其在谈判中将采取一种考虑双方利益的建设性立场，并指出自2019年以来在欧盟内部占主导的负面氛围已经有所减弱。

乌克兰战争

周四，土耳其外长还提到，俄乌战争将成为包括土耳其在内的欧洲国家的一次考验，测试各方是否愿意为保护彼此而采取行动。

在谈到如何结束俄乌战争的分歧时，菲丹表示：“俄乌战争的开始让各方分裂，而它的结束也在分裂各方。土耳其从一开始的表态现在已被美国所认同。”

安卡拉自战争开始以来一直呼吁通过谈判结束这场持续了三年多的俄乌战争。这一立场如今已被美国在唐纳德·特朗普总统的领导下所采纳。

菲丹表示，“我们将继续在政治、技术和军事上尽我们所能”，并重申土耳其作为北约内唯一长期倡导停火的国家，准备加强在俄乌之间的调解努力。

他还指出，只有在所有相关方都参与的情况下，才有可能进行“真正的”和平谈判。土耳其再次发出邀请，愿意主办和平谈判。