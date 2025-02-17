全球军用无人机市场正在经历重大变革。据位于美国的“新美国安全中心”（CNAS）最近发布的报告显示，土耳其已成为全球无人机市场份额最大的国家，超越了美国和以色列等传统领导者，开启了无人机发展的新纪元。

根据本月初发布的报告，自2018年以来，土耳其、中国和美国共向40个国家出售了69架武装无人机，其中65%的销售额来自土耳其。相比之下，中国占26%，而美国仅占8%。

土耳其的成功被认为与其对本土国防工业的重视密切相关。哈桑·卡伦朱大学政治学系副教授穆拉特·阿斯兰指出：“土耳其在无人机技术上的突破，是其克服了来自美国和以色列等盟友对技术转让的限制或销售拒绝的直接结果。”

阿斯兰表示，无人机最初主要用于侦察、监视和火力支援等简单任务，但随着时间推移，其在现代战争中的作用显著扩大，成为能够携带多种载荷的复杂平台。

土耳其在全球无人机市场的领导地位，得益于“Baykar”、“Roketsan”和“Aselsan”等国防公司的成功。“Baykar”公司生产的“Bayraktar TB2”无人机，尤其在阿塞拜疆与亚美尼亚的纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突中表现突出，成为土耳其无人机技术成功的象征。

除了“Bayraktar TB2”，“Baykar”还研发了“Akıncı”无人机，这款高技术无人机进一步巩固了土耳其作为无人机制造强国的地位，以其高空飞行能力和先进性能而闻名。

然而，土耳其在这一领域的成功并非一帆风顺。最初，土耳其在采购关键组件时遇到困难，最终决定自主研发系统。阿斯兰指出，土耳其在1990年代曾试图购买以色列的“Heron”无人机，但由于操作限制，这些系统必须由以色列操作员控制，这种依赖性和信息延迟促使土耳其启动了自主无人机研发计划。

“Roketsan”和“Aselsan”等国防企业也为土耳其的崛起做出了重要贡献。“Roketsan”专注于导弹系统和无人机武器整合，而“Aselsan”则开发了先进的航空电子、通信和电子战系统，提升了无人机的能力。

2022年，有六个国家首次进入无人机市场，并全部选择了“Baykar”的“Bayraktar TB2”型号，这进一步巩固了土耳其在全球市场的主导地位。

土耳其在无人机生产领域的重要一步是发展本土技术和生产能力。阿斯兰指出，尽管面临禁运，土耳其通过多样化供应链和本地化生产，成功实现了生产的倍增效应。这一转变尤其在土耳其意识到对外国系统的依赖无法保障国家安全后加速推进。

例如，“ANKA”无人机的独特设计和能力，标志着土耳其国防工业的重大突破。

2021年，土耳其的无人机出口量超过中国，呈现出显著增长。“Baykar”自2000年代初以来，已将其83%的产品出口到海外，并在2022年实现了18亿美元的出口额。

“CNAS”报告指出，美国和以色列在无人机市场的主导地位早已结束，土耳其、中国和伊朗的经济型替代方案正在占据市场主导地位。这一趋势显著增加了武装无人机的全球流通，使土耳其成为领先者。

土耳其由“Baykar”、“Roketsan”和“Aselsan”等公司主导的军用无人机生产，反映了全球军事力量平衡的变化。“Bayraktar TB2”和“Akıncı”等高性价比、高技术无人机，使土耳其成为这一关键国防领域的主要参与者。

哈桑·卡伦朱大学的阿斯兰教授表示：“武装无人机的研发不仅仅是平台的问题，平台上使用的弹药和控制系统同样重要。”

阿斯兰总结道，“Roketsan”通过开发先进弹药发挥了重要作用，“Aselsan”提供了电力和电子支持，而“Havelsan”则开发了必要的软件。这些国有国防公司在无人机模型的开发中发挥了主导作用。然而，如果没有本土弹药，土耳其仍可能依赖外部供应商。”