政治
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泽连斯基敦促美国承认俄罗斯在乌克兰战争中为"侵略者"
泽连斯基表示，基辅正在寻求与华盛顿达成“共识”，并强调乌克兰在分享战争中使用的美国武器数据以及联合开发无人机技术方面保持透明。
泽连斯基敦促美国承认俄罗斯在乌克兰战争中为"侵略者"
Zelenskyy acknowledged US President Donald Trump’s approach to a different path for a resolution. / Photo: AP
2025年4月25日

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，其国家希望与美国就俄罗斯是战争中的“侵略者”达成共识，并强调基辅将华盛顿视为关键的战略伙伴。

泽连斯基在接受美国记者本·夏皮罗采访时表示：“我们知道，美国在这场冲突中扮演着调解者的角色。这是美国做出的选择。” 此采访由乌克兰国际文传电讯社引用。

“但我们认为，美国是一个有影响力的强大战略伙伴，”他补充道。

“我们非常希望这两种力量能够针对俄罗斯使用，因为俄罗斯才是侵略者。我们非常希望能够就‘俄罗斯是侵略者，而不是我们’这一点达成共识。”

泽连斯基表示，他接受美国总统唐纳德·特朗普寻求不同解决方案的建议。

“我理解特朗普总统的意图。我尊重他寻求可能的解决方案。这是他的风格。”泽连斯基说道，但他强调，乌克兰不希望华盛顿在这个问题上“寻求平衡”。

泽连斯基还表示，乌克兰在武器系统的使用和改进方面对美国保持透明，并强调乌克兰专家与美国伙伴合作改进了多项技术。

“乌克兰使用的一切都向美国报告了，乌克兰通过我们的工程师和现场人员改进了许多元素和特性，”他说。

据泽连斯基介绍，美国通过“多年来最大规模的地面战争”获得了可靠且有价值的信息，从而更好地了解未来的投资需求。泽连斯基补充道：“如果不进行实际行动，美国不可能获得这些信息。”

泽连斯基指出，美国提供的1050亿美元援助的一部分被用于开发新的无人机（UAV），这些努力推动了联合军事技术的进步。

“这是科学家、情报人员、军事工程师的工作成果，也是美国的努力。当美国为这些研发买单时，美国获得了关于无人机的完整且公开的信息。这是一种美国此前没有的新武器……现在美国已经获得了所有这些经验和研发成果，”他补充道。

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