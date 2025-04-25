乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，其国家希望与美国就俄罗斯是战争中的“侵略者”达成共识，并强调基辅将华盛顿视为关键的战略伙伴。

泽连斯基在接受美国记者本·夏皮罗采访时表示：“我们知道，美国在这场冲突中扮演着调解者的角色。这是美国做出的选择。” 此采访由乌克兰国际文传电讯社引用。

“但我们认为，美国是一个有影响力的强大战略伙伴，”他补充道。

“我们非常希望这两种力量能够针对俄罗斯使用，因为俄罗斯才是侵略者。我们非常希望能够就‘俄罗斯是侵略者，而不是我们’这一点达成共识。”

泽连斯基表示，他接受美国总统唐纳德·特朗普寻求不同解决方案的建议。

“我理解特朗普总统的意图。我尊重他寻求可能的解决方案。这是他的风格。”泽连斯基说道，但他强调，乌克兰不希望华盛顿在这个问题上“寻求平衡”。

泽连斯基还表示，乌克兰在武器系统的使用和改进方面对美国保持透明，并强调乌克兰专家与美国伙伴合作改进了多项技术。

“乌克兰使用的一切都向美国报告了，乌克兰通过我们的工程师和现场人员改进了许多元素和特性，”他说。

据泽连斯基介绍，美国通过“多年来最大规模的地面战争”获得了可靠且有价值的信息，从而更好地了解未来的投资需求。泽连斯基补充道：“如果不进行实际行动，美国不可能获得这些信息。”

泽连斯基指出，美国提供的1050亿美元援助的一部分被用于开发新的无人机（UAV），这些努力推动了联合军事技术的进步。

“这是科学家、情报人员、军事工程师的工作成果，也是美国的努力。当美国为这些研发买单时，美国获得了关于无人机的完整且公开的信息。这是一种美国此前没有的新武器……现在美国已经获得了所有这些经验和研发成果，”他补充道。