联合国表示，在过去三周内，苏丹北达尔富尔地区至少有542名平民被确认死亡，并警告实际死亡人数可能“远远高于”这一数字。

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克在周四的一份声明中提到了该国持续的内战，并表示：“苏丹正在上演的恐怖场景令人震惊”。

达尔富尔地区尤其成为2023年4月15日爆发的内战的主要战场。这场战争在苏丹正规军（由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉领导）和快速支援部队（由他的前副手穆罕默德·哈姆丹·达加洛领导）之间展开。

这场战争已导致数万人死亡，并引发了援助机构所称的全球最大规模的流离失所和饥饿危机。

最近几周，为防止达尔富尔最后一个主要城镇法希尔落入快速支援部队控制，准军事部队试图弥补上个月失去首都喀土穆的损失，战斗愈演愈烈。

图尔克提到，快速支援部队三天前对法希尔及阿布舒克难民营发动的袭击导致至少40名平民死亡。

“这使得仅在过去三周内，北达尔富尔确认的平民死亡人数至少达到542人，”他说，“实际死亡人数可能远远高于此。”

处决报告令人担忧

图尔克提到：“快速支援部队警告即将与苏丹武装部队及其相关武装组织展开战斗，可能导致‘流血’。”

“必须尽一切努力保护被困在法希尔及周边恶劣条件下的平民。”

他还提到“喀土穆州发生法外处决的报告”，并形容这些事件“极其令人不安”。

“社交媒体上流传的恐怖视频显示，至少30名身穿便服的男子在喀土穆南部的奥姆杜尔曼地区被快速支援部队制服的武装人员围捕并处决，”他说，并补充道，在后续视频中，“一名快速支援部队的现场指挥官承认了这些杀戮行为。”

这些视频是在“最近几周关于喀土穆南部几十人被法外处决的令人震惊的报告”之后出现的，据称这些人被指控与快速支援部队合作，而这些处决据称是由亲苏丹武装部队的阿尔巴拉旅实施的。

“故意剥夺平民或任何不再直接参与敌对行动者的生命是一种战争罪，”他强调。

联合国人权事务高级专员表示，他已“亲自向快速支援部队和苏丹武装部队的领导人发出警告，指出这场战争对人权的灾难性后果。这些令人痛心的后果是数百万苏丹人民每天的现实生活。现在是时候结束这场冲突了。”