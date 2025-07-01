土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，2024年是土耳其取得重大成就的一年。他在土耳其出口商协会（TIM）组织的活动上发表讲话时提到，去年出口量创下新高。

根据土耳其出口商协会周一的声明，2024年出口额排名前十的企业包括汽车公司福特、丰田、土耳其石油炼油厂、Kibar外贸公司、Star炼油厂、TGS外贸公司、Oyak-Renault、Vestel、Arcelik和Baykar。

埃尔多安强调，土耳其经济在2024年增长了3.2%，这得益于国家以投资、就业、生产和出口为核心的增长战略。他还表示，这一增长势头将在2025年继续保持。

他回顾称，2025年第一季度土耳其经济同比增长了2%，标志着该国连续第19个季度实现经济增长。他感谢中期经济计划通过减少对外部资源的依赖，提高了国家的结构性韧性，同时也降低了土耳其的脆弱性。

尽管过去三个月经历了多次冲击，但该计划依然稳固，展现了韧性并重建了信心。他指出，自5月初以来，土耳其的外汇储备开始回升。

埃尔多安表示，土耳其的风险溢价正在下降，而对土耳其里拉的信心正在增强。他提到，2024年是出口创纪录的一年：“我们在2024年实现了2620亿美元的出口额，全球出口份额提高到1.07%。”

他说道，“去年，出口额达到10亿美元以上的公司数量增加到18家，而出口额超过1亿美元的公司数量增加到302家。”他表示，2025年土耳其将继续以同样的速度增长，5月出口额达到248亿美元，同比增长2.7%，创下共和国历史上单月出口最高纪录。

国防领域

埃尔多安表示：“我们在许多领域都是世界领先的制造商，包括国防与航空、家电、汽车和能源等。”他指出，2002年土耳其的国防与航空出口总额为2.48亿美元，而到2024年，仅国防产品的营业额就超过了150亿美元，其中出口到180个国家和地区的商品达到67亿美元，这令人自豪。

他补充说，当包括北约和服务出口在内时，土耳其的总出口额达到71亿美元。并且表示，“我们成功成为全球领先的武装和非武装无人机制造国之一。”

土耳其公司生产了全球三分之二的无人机，土耳其在装甲地面车辆领域也已成为全球品牌。他还提到，未来几年对国产战斗无人机“可汗”的需求将会增加，并表示：“我们希望在战斗机领域取得与无人机相同的全球成功。”

全球问题

埃尔多安提到，通过关税壁垒进行的贸易战进一步加剧了当前的不确定性气候。他说：“我们正面临一个风险增加、威胁多样化的过程，涉及从经济到全球政治和社会平衡的许多领域。”

他还说道，“特别是在我们所在的地区，我们几乎每天都面临新的紧张局势。我们都能在一定程度上看到这一点：建立平衡、确保稳定、从风暴中过渡到平静还需要一些时间。”

他表示，土耳其正在根据这一现实确定其路线图、预测和战略。他说，“我们不会听天由命，而是为每一种可能的情况做好准备。”