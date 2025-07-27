尼日利亚在周六的非洲女子国家杯决赛中上演了惊人的逆转，以3比2击败东道主摩洛哥，成功夺冠。

尼日利亚队这次夺得该赛事冠军，再次巩固了她们作为非洲最成功女子足球队的地位。

在拉巴特的奥林匹克体育场，埃丝特·奥科隆克沃和福拉沙德·伊贾米卢西带领球队展开反击，而替补上场的詹妮弗·埃切吉尼在第88分钟打入制胜一球。

摩洛哥队长吉兹兰·切巴克和边路突破手萨娜·姆苏迪在比赛前30分钟内分别进球，让东道主取得了意外的领先优势。摩洛哥试图成为继尼日利亚、赤道几内亚和南非之后第四个赢得该赛事冠军的国家。

在满座的观众面前，切巴克在第12分钟抓住尼日利亚防守失误，在禁区边缘射门得分，将她本届赛事的进球数增加到五个。

姆苏迪在12分钟后进球，当时摩洛哥前锋伊布蒂萨姆·贾拉迪与尼日利亚中后卫马维斯·奥哈莱相撞，球弹出后被姆苏迪抓住机会完成射门。裁判判定没有犯规，进球有效。

随后，尼日利亚占据了比赛的主动权，并通过一系列定位球制造威胁，但她们的反击开始于一次幸运的判罚。

伊贾米卢西的传中球击中了摩洛哥后卫努海拉·本齐纳的手臂，经过视频助理裁判VAR回放后，裁判判罚点球。奥科隆克沃在第64分钟主罚命中，将比分缩小。

七分钟后，奥科隆克沃突破摩洛哥防线后无私传球，助攻伊贾米卢西轻松推射得分，双方战成平局。

比赛还剩10分钟时，摩洛哥因一次手球争议获得点球，但裁判在观看回放后取消了判罚。

失望的东道主随后被尼日利亚抓住机会，埃切吉尼快速插上，将球从近距离射入，完成了戏剧性的绝杀。