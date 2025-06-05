一项最新的民意调查显示，57%的以色列人支持提前举行大选。如果大选今天举行，由前总理纳夫塔利·贝内特领导的新政党将成为议会中最大的党派，预计获得24个席位。

这项调查由以色列私人电视台第12频道进行，并于周三晚间公布。结果显示，贝内特的政党将在以色列议会120个席位中赢得24席，其次是现任总理本雅明·内塔尼亚胡领导的利库德集团，预计获得22席，而由亚伊尔·戈兰领导的民主党预计获得12席。

由阿里耶·德里领导的极端正统派沙斯党和由阿维格多·利伯曼领导的以色列是我们的家园党各预计获得10席，而亚伊尔·拉皮德领导的未来党预计获得9席。由伊扎克·戈尔德克诺夫领导的联合妥拉犹太教党和由伊塔玛·本·格维尔领导的犹太力量党各预计获得8席。

本尼·甘茨领导的国家团结党预计获得7席，而哈达什-塔阿勒联盟和联合阿拉伯名单党各预计获得5席。

未能通过选举门槛（有效选票的3.25%）的政党包括由财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇领导的宗教犹太复国主义党（2.8%）和巴拉德党（1.2%）。

从政治阵营来看，反对派（不包括阿拉伯派系）预计将获得62席，若包括所有反对派则为72席。而现任执政联盟的席位将降至仅48席。

根据规定，要组建政府，总理候选人必须获得至少61名议会议员的支持。

内塔尼亚胡还是贝内特？

同一项调查显示，57%的受访者支持提前举行大选，其中包括88%的反对派选民；而31%的人反对这一想法，其中约60%为执政联盟的支持者。

关于未来政府中是否应包括极端正统派，33%的受访者表示支持将哈雷迪党派纳入下一届联盟，55%的人反对，12%的人尚未决定。

在选举优先事项方面，43%的受访者认为2023年10月7日巴勒斯坦哈马斯组织对以色列的袭击是最重要的问题，其次是司法改革（20%）、军事征兵法（17%）和伊朗问题（9%），另有11%的人表示不确定。

现任以色列政府于2022年底成立，按法律规定应执政至2026年底，除非提前举行大选。

在被问及谁最适合担任总理时，39%的受访者选择了内塔尼亚胡，22%的人更倾向于反对派领导人亚伊尔·拉皮德，而32%的人认为两者都不适合。

在另一项对比中，贝内特获得了39%的支持，而内塔尼亚胡为34%，20%的人认为两者都不适合。在与本尼·甘茨的对比中，甘茨获得23%的支持，而内塔尼亚胡为37%。

贝内特于今年4月初成立了一个新政党，据报道暂命名为“贝内特2026”。在当前内塔尼亚胡领导的政府面临日益严重的政治危机之际，贝内特已成为一位重要的挑战者。现政府因未能解决极端正统派的军事征兵豁免问题，正面临宗教联盟伙伴要求解散议会的压力。

腐败问题

早在加沙冲突爆发之前，内塔尼亚胡就因腐败问题受到审判。

2019年，他被指控受贿、欺诈和背信罪，审判于2020年开始。

2023年1月，他提出了一项司法改革计划，旨在限制最高法院的权力。批评者认为，这是一种试图逃避司法审判的手段。

这一提案引发了以色列全国范围内的每周大规模抗议活动，直至2023年10月7日。

在加沙冲突持续一年半后，人质家属和数千名以色列人指责内塔尼亚胡阻碍所有停火协议，拖延战争，实际上阻止了人质的归还。

此外，内塔尼亚胡还因加沙战争罪面临国际逮捕令。