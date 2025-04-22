土耳其外长哈坎·菲丹表示，土耳其和阿尔及利亚决心加强战略伙伴关系，特别是在地区外交、贸易和人道主义问题上。

周一，菲丹在与阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本会晤后，强调了安卡拉与阿尔及尔之间深化磋商的必要性。

他说，“作为土耳其和阿尔及利亚，我们希望在地区问题上加强磋商，并制定联合政策”。

菲丹指出，两国在包括加沙战争在内的许多全球问题上有着共同的看法。

对声援加沙和对巴勒斯坦持共同立场

菲丹将加沙的局势描述为种族灭绝，并重申两国对巴勒斯坦的支持。

他说，“提供人道主义援助和在加沙实现停火仍然是我们的首要任务”。

土耳其外长还说，“土耳其将继续坚定地与兄弟般的巴勒斯坦人民站在一起。我再次感谢我们的阿尔及利亚兄弟为捍卫巴勒斯坦事业所作的努力。”

总统访问计划

菲丹宣布，特本总统预计将在今年晚些时候访问土耳其，参加下一次高级别战略合作会议，这将进一步巩固双边关系。

他赞扬了特本领导下阿尔及利亚在全球外交和地区稳定中的日益重要作用。

菲丹说，“阿尔及利亚凭借其能力和机遇，已成为该地区稳定的保障者之一。我们也对阿尔及利亚作为联合国安理会非常任理事国的表现表示满意。”

他还对阿尔及利亚在全球层面代表地区优先事项的成功表示欢迎。

互信是双边关系的基石

菲丹强调了土耳其与阿尔及利亚之间的深厚纽带，称互信是双边关系的基石。

他说，“我们在每个问题上都信任阿尔及利亚。土耳其也将始终是阿尔及利亚可靠的朋友”。

他补充说，与阿尔及利亚外长艾哈迈德·阿塔夫和特本总统的讨论证实了阿尔及利亚方面同样存在强烈的合作意愿。

加强经济和战略伙伴关系

在周一的联合规划小组会议上，两国代表团探讨了包括贸易、交通、卫生和移民在内的多个领域的合作机会。

菲丹强调了将双边贸易额提升至100亿美元的潜力，并指出已有超过1000家土耳其公司为阿尔及利亚的经济和就业作出贡献。

菲丹表示，“通过签署促进贸易和投资的协议，我们将进一步深化经济联系”。

他还指出能源和国防是合作的关键领域。

他最后说道，“阿尔及利亚也是我国能源安全方面的重要合作伙伴之一。我们希望进一步加强这一领域的关系。我们还将继续在国防工业领域开展合作。”