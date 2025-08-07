TURKIYYA
Erdogan ya yaba wa Senegal kan goyon bayan Falasɗinu, ya soki manufofin Yamma kan Afirka
Firaminista Ousmane Sonko na Senegal ya yaba wa Turkiyya kan cigaba da tallafa wa Afirka, inda ya bayyana Turkiyya a matsayin ƙasa mai nuna 'yar'uwantaka da kere muradun Senegal.
Erdogan ya ce ya tattauna da Firaminista Ousmane Sonko na Senegal kan hadin gwiwar tsaro da tsaron kasa. / AA
11 awanni baya

Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yaba wa matsayin Senegal kan sukar tsayuwar daka da take yi game da zaluncin Isra'ila, yana mai cewa goyon bayansu ga al'ummar Falasɗinawa wanda ke zaman misali ne ga ƙasashe da dama.

“Za mu yi ta fafutuka har sai an kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi a Gaza, kuma waɗanda suke jefa yara marasa laifi cikin yunwa da mutuwa sai sun fuskanci hukunci,” in ji Erdogan, yayin wani taron manema labarai tare da Firaministan Senegal, Ousmane Sonko, a ranar Alhamis.

Erdogan ya bayyana cewa dangantakar Turkiyya da Senegal, wata ƙasa ce mai muhimmanci kuma 'yar uwa ga nahiyar Afirka, kuma tana ci gaba da bunƙasa.

Ya ce, a ganawa da suka yi ranar Alhamis, sun tattauna kan damar haɗin-kai tare da Sonko, musamman a ɓangaren zuba jari da cinikayya, da kuma tsaro, da masana'antar tsaro, yaƙi da ta'addanci, makamashi, haƙar ma'adinai, sufuri, noma, da kamun kifi.

Shugaban Turkiyya ya bayyana cewa Ankara na da burin ƙara yawan cinikayya da Senegal zuwa dala biliyan 1 a farko, sannan daga baya zuwa dala biliyan 3.

Sonko ya yaba da goyon bayan da Turkiyya ke bayarwa, yana mai bayyana ta a matsayin ƙasa 'yar uwa wadda koyaushe take tare da Senegal.

Yayin da yake jaddada ƙarfin masana'antar tsaron Turkiyya, ya ce dangantakar ƙasashen biyu na ƙara ƙarfi a hankali.

Sonko ya kuma nuna godiya ga Erdogan saboda kasancewarsa ɗaya daga cikin shugabannin da suka nuna adawa da kisan kiyashin Isra'ila a Gaza.

“Muna farin ciki da yadda 'yan uwarmu na Afirka ke kara sha'awar kayayyakin tsaron Turkiyya. Muna fatan kara karfafa hadin kanmu a wannan fanni a nan gaba,” in ji shi.

Anfani

‘Kin Amincewa da Halayyar Girman Kai’

A cikin 'yan shekarun nan, Turkiyya ta kara karfafa matsayinta a Afirka, a lokacin da kasashe da dama na Afirka ke juyawa daga tsoffin masu mulkin mallaka.

Ankara ta rattaba hannu kan yarjejeniyoyin tsaro da kasashe da dama a nahiyar, ciki har da Somaliya, Libiya, Kenya, Ruwanda, Habasha, Najeriya da Ghana.

Wadannan yarjejeniyoyi sun bude kofar masana'antun tsaron Turkiyya zuwa Afirka, musamman don jiragen sama marasa matuka masu inganci da araha.

Erdogan ya yaba wa Afirka a matsayin “tauraruwar karni na mu” saboda arzikin matasa masu aiki, kuzari, da kyawawan dabi'u na dabi'a.

“Babu wata kasa mai hangen nesa ta duniya da za ta iya watsi da nahiyar Afirka ko kuma juya baya ga wannan kyakkyawar al'umma,” in ji shi.

Ya ce duk wanda ya soki hadin kan Turkiyya da Afirka yana kokarin takaita kasarmu cikin ruwa marasa zurfi.

“Muna kin duk wani hali na girman kai, raini, ko kuma kallon Afirka daga hangen mai mulkin mallaka,” ya kara da cewa.

