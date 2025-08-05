A cikin wani mataki mai muhimmanci da nufin samar da haɗin kan ƙasa da tsaro, Babbar Majalisar Dokokin Turkiyya (GNAT) ta gudanar da zaman farko na sabon kwamiti da aka kafa wanda aka sadaukar da shi don cim ma burin samar da “Turkiyya Marar Ta’addanci.”
Aikin wannan kwamiti ya zama wani muhimmin ci gaba a cikin gwagwarmayar da Turkiyya ta shafe shekaru tana yi don yaki da ta’addanci.
A yayin jagorantar zaman farko a ranar Talata, Shugaban Majalisar, Numan Kurtulmus ya bayyana ranar a matsayin “mai tarihi,” yana mai cewa za ta tsara ba kawai halin da ake ciki ba a yanzu, har ma da makomar Turkiyya.
“Akwai lokuta a tarihin al’umma da ke tsara ba kawai rana guda ba har ma da kwanakin da za su biyo baya. Yau na daya daga cikin irin wadannan lokuta masu muhimmanci,” in ji shi, yana magana da ‘yan majalisa da kuma wakilan manema labarai.
‘Dakatar da dukkan makamai shi ne muradin al’umma’
Kurtulmus ya jaddada cewa aikin wannan kwamiti shi ne taimakawa wajen kawar da ta’addanci gaba ɗaya da kuma inganta zaman lafiya maiɗorewa.
“Dakatar da dukkan makamai da rushe kungiyoyi ba abu ne da za a danganta da wani mutum, cibiya, ko jam’iyya ba,” in ji shi. “Wannan shi ne bayyanar muradin al’ummarmu mai girma.”
Ya yi gargadi kan irin mummunan tasirin da ta’addanci ya yi wa Turkiyya—ba kawai a rayukan da aka rasa ba har ma a ci gaban da aka dakatar da kuma albarkatun da suka lalace.
“Da mun samu damar ware kasafin kudinmu don ci gaba maimakon yaki da ta’addanci, da an gina makarantu, jami’o’i, da asibitoci da wuri. Mun biya mafi girman farashi da rayukan mutane.”
Jaddada haɗin kai, zumuncin Turkawa da Kurdawa
Babban jigon jawaban Kurtulmus shi ne haɗin kan ƙasa, musamman dangantakar zumunci tsakanin Turkawa da Kurdawa.
Da yake ambato manyan mutane a tarihi kamar irin su Salahaddin Ayyubi, Nureddin Zengi, Alparslan, da Kilicarslan, ya jaddada cewa burin zama tare yana da tushe a tarihin da ake da shi iri ɗaya da kuma al’adun da aka gada.
“Mu ne zuriyar wadanda suka tsaya tare suka yi gwagwarmaya a Canakkale,” in ji shi. “Dangantakarmu ba a nasarorinmu kawai ta tsaya ba har ma a cikin duk wani radadi, fata, da kokari.”
Ya kuma ba da misali da mawaka kamar Ahmadi Hani, Mehmet Akif, da Nazim Hikmet, inda ya kara da cewa, “Sai kawai idan zukata suna bugawa da adalci ne al’umma za ta tashi a matsayin ƙasa ɗaya.”
Ka’idojin asali: gaskiya, buɗewa, da bambance-bambance
Yayin da yake bayyana taswirar hanya, Kurtulmus ya sanar da cewa kwamiti zai yi aiki bisa ka’idoji uku: gaskiya, buɗewa, da bambance-bambance.
“Wannan tsari lamari ne na rayuwa wanda ya shafi makomar bai daya ta Turkawa da Kurdawa,” in ji shi.
“Al’ummarmu tana da hakkin sanin duk wani mataki. Shirye-shiryen da aka boye ba sa kawo zaman lafiya. Kowanne bangare na al’umma zai samu damar magana—daga masana ilimi da kwararrun shari’a zuwa kungiyoyin fararen hula da shugabannin ra’ayi.”
Ya kuma jaddada muhimmancin harshe da yanayi wajen jagorantar tunanin jama’a: “Harshe wanda ba ya kare mutuncin Kurdawa kuma ya yi watsi da alfarmar Turkawa ba zai kai ga zaman lafiya ba sai dai rabuwar kai.”
Fiye da iyakoki: Yankin da ya tsira daga ta’addanci
Duk da cewa hankalin kwamiti ya karkata kan ƙasa, Kurtulmus ya bayyana wannan shiri a cikin wani yanayi mafi girma na yankin.
“Mutanen da aka raba kuma aka kulle da wayoyi bayan Yaƙin Duniya na Farko sun cancanci su sake jin muryar juna a fili,” in ji shi.
“Turkiyya Marar Ta’addanci a zahiri tana nufin yankin da ya tsira daga ta’addanci.”
Ba kawai dandalin tattaunawa zai zama ba, kwamitin zai bi diddigin tsarin rushe makamai, bayar da shawarwari kan dokoki, da kuma gabatar da rahotonsa ga Majalisa.
Kurtulmus ya kammala jawabinsa da saƙon alhakin bai daya da fata:
“Wannan tebur an kafa shi da lamiri, hankali, da imanin al’umma. Tare, za mu gina Turkiyya mai dimokuradiyya, mai bambance-bambance inda kowa ke jin cewa yana da matsayi. Allah ya taimake mu ya shiryar da mu.”