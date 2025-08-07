Rundunar hadin gwiwa ta sojin saman Nijeriya ta Operation FANSAN YAMMA (OPFY) ta sake samun wata gagarumar nasarar gudanar da aikinta bayan wani hari da ta kai a ranar 4 ga watan Agusta da ya gabata a wani gagarumin taromda ‘yan ta’adda da suka yi a jikin Tsaunin Asola da ke yankin Yankuzo a karamar hukumar Tsafe ta jihar Zamfara.
Jami’in yada labarai na rundunar ‘Operation FANSAN YAMMA’ Kyaftin David Adewusi, ya fitar da wata sanarwa inda ya ce sun kai hare-haren ne bisa sahihan bayanan sirri da suka nuna haduwar ‘yan ta’adda daga garuruwan Faskari da Kankara na Jihar Katsina, tare da wasu ’yan bindiga daga sassa daban-daban na Jihar Zamfara, wadanda suka taru domin bikin aure.
Kyaftin Adewusi ya tabbatar da cewa harin ta sama ya yi sanadin halaka ‘yan ta’adda da dama, sannan da dama sun ji munanan raunuka.
Ya ƙara da cewa ‘yan’uwan ‘yan ta’addan ne suka kwashe wadanda suka jikkata zuwa ƙauyen Yankuzo domin kula da lafiyarsu.
A wani samame na hadin gwiwa da suka kai, dakarun Brigade 1, karkashin sashe na 2 OPFY, sun kai farmaki ta kasa da sanyin safiyar ranar 5 ga watan Agusta.
Sojojin sun yi nasarar fafatawa ne ta hanyar kwantan ɓauna da suka yi a kan hanyar zuwa kauyen Yankuzo, inda suka ci gaba da yin artabu da ‘yan ta’addan da suka tsere.
Majiya mai tushe daga mazauna yankin sun tabbatar da cewa an kashe ‘yan ta’adda akalla 30 a hare-haren sama da ta kasa.
Bugu da ƙari wasu ‘yan ta’adda guda hudu daga kauyen Kunchin Kalgo da ke karamar hukumar Tsafe sun samu munanan raunuka yayin arangamar.
Nasarar da aka samu a wannan farmakin dai ya kawo kwanciyar hankali ga mazauna yankunan Yankuzo, Tsafe, da kewaye, wadanda suka sha fama da hare-haren ta'addanci da cin zarafi a 'yan kwanakin nan.
Rundunar ‘yan sandan Operation FANSAN YAMMA ta tabbatar wa mazauna jihar Zamfara da yankin Arewa-maso-maso-Yamma a kan ci gaba da jajircewarsu wajen dawo da zaman lafiya da tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyi a yankin.