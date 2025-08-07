Ndugai ameaga dunia siku chache baada ya kushinda kura za maoni za kuwania nafasi ya jimbo la Kongwa, nafasi ambayo alikuwa aitetete kwa mara nyingine tena.

Ndugai, ambaye amekuwa mbunge wa jimbo la Kongwa kwa miaka 25, amehudumu nafasi mbalimbali ndani ya bunge la Tanzania, ikiwemo nafasi ya Unaibu Spika, kutoka mwaka 2010 hadi mwaka 2015.

Aliteuliwa kama Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2015 na kuhudumu nafasi hiyo hadi mwaka 2022.

Mwanasiasa huyo, mwenye stashahada ya wanyamapori kutoka Chuo cha Usimamizi wa Wanyamapori Afrika, maarufu kama MWEKA, atakumbukwa kwa misimamo yake dhidi ya wapinzani ndani ya bunge la Tanzania, ambapo mara kwa mara alitoa na kuwapa likizo ya lazima baadhi ya wabunge hao, akiwemo Tundu Lissu na John Mnyika.

Lakini atakumbukwa zaidi kwa hatua yake ya kujiuzulu nafasi ya uspika mwanzoni mwa mwaka 2022, na kuwa Spika wa kwanza aliye madarakani kujiuzulu kwa hiyari yake katika historia ya Bunge la vyama vingi nchini Tanzania.