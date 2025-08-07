Serikali ya Uturuki kupitia Wizara yake ya Biashara imetangaza kuwa nchi yake na Syria zimefanikiwa kusaini Makubaliano (MoU) ya kuanzisha Baraza la Biashara la Pamoja linalolenga kurejesha ushirikiano wa taasisi kati ya nchi hizo mbili.

Makubaliano hayo yalitimia rasmi Jumatano wakati wa kikao kilichokuwa kinaongozwa na Waziri wa Uchumi na Viwanda wa Syria, Nidal Al-Shaar, pamoja na Naibu Waziri wa Biashara wa Uturuki, Ozgur Volkan Agar.

Kikao hicho kilihudhuriwa pia na wajumbe wa Bodi ya Mahusiano ya Kiuchumi ya Nje ya Uturuki (DEIK), ujumbe wa Syria, pamoja na viongozi wa biashara kutoka pande zote mbili.

Mchakato wa ujenzi upya wa Syria