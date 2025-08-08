Ndege aliye katika nembo zote za Taifa za Uganda, Korongo wa kijivu au ‘Gray Crested Crane’ ni ndege ambaye anatambulika kwa urembo wake.

Mwili wake wa kijivu unatofautiana sana na mabawa yake meusi na meupe, na pochi nyekundu inayong'aa kwenye koo.

Jambo la kuvutia zaidi, nguzo ya manyoya ya dhahabu huunda taji linalozunguka kichwa chake.

Wengi wanapatikana Uganda, na wengine nchini Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Msumbiji, Afrika Kusini na Zimbabwe.

Wakiwa na urefu wa takriban mita 1, wengi wao huishi katika maeneo ya ardhioevu - kingo za mito, karibu na mabwawa na nyanda za wazi - ambapo huzaliana na kula mbegu za nyasi, vyura wadogo, wadudu na wanyama wengine wasio na uti wa mgongo.

Si ndege wa kuhama hama ingawa wanaweza kufanya mienendo tofauti ya ndani ya maeneo yao kulingana na msimu na wingi na usambazaji wa chakula, maeneo ya viota na mvua.

Mara tu wanapokutana na wenzi wao, korongo wenye taji ya kijivu huwa na jike mmoja.

Wanajulikana kwa kucheza densi.

Wapenzi wakionekana mara kwa mara wakicheza pamoja na kusafisha safisha shingo ya mwenzao, ishara ya mapenzi.Korongo anaweza kuishi hadi miaka 14.