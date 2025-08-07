UTURUKI
Hakuna nafasi ya mjadala au makubaliano katika mchakato wa Uturuki isiyo na ugaidi: Erdogan
Mara tu baada ya malengo ya nchi isiyo na ugaidi na eneo hilo kufikiwa, sura mpya kabisa itafunguliwa kwa nchi hiyo, Rais wa Uturuki anasema.
Taifa linachukua hatua zote zinazohitajika kuhakikisha kuwa raia milioni 86 wanaishi kwa amani, utulivu na udugu, Rais wa Uturuki Erdogan amesema. / / AA
Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amesema kuwa hakuna nafasi ya mjadala, makubaliano, au maridhiano ya siri katika mchakato wa kuifanya Uturuki kuwa nchi isiyo na ugaidi, amesema hayo katika barua aliyoituma kwa familia za mashahidi na waathirika wa vita, akisisitiza kwamba kila sehemu ya nchi imejazwa na damu ya mashahidi na waathirika hao.

Erdogan alisisitiza kwamba kila inchi ya ardhi inatokana na damu ya mashahidi na maveterani, akisema amani, usalama na fahari inayopatikana Uturuki leo ni matokeo ya kujitolea kwao na kulinda urithi wao ni jukumu kuu la serikali.

“Nawashauri na kuwaomba kuwa na hakika kuwa hakukua na hakutakua na nafasi ya mjadala, makubaliano, au maridhiano ya siri na dhaifu katika mchakato huu,” aliandika Erdogan.

“Hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa, au itakayochukuliwa, ambayo itasumbua roho za thamani za mashahidi wetu au kuumiza familia zao na waathirika wetu,” aliongeza.

Akaongeza kuwa mara tu malengo ya kuwa nchi isiyo na ugaidi na kuleta utulivu katika nchi yetu yatakapofikiwa, sura mpya kabisa ya taifa itafunguliwa. “Udugu wetu wa karne elfu moja utaingia katika hatua mpya; na mbegu za ubaguzi zilizopandwa kati yetu zitaondolewa na kutupwa milele,” alisema Erdogan.

Aidha, Erdogan aliwatumia barua raia wote kuhusu malengo ya Uturuki isiyo na ugaidi.

Alisema wanaendelea kufanya kazi bila kuchoka kwa ajili ya Uturuki imara na kubwa, wakiwa na ufahamu wa uzito wa jukumu la kila raia.

‘Tumedhamiria kuvunja mnyororo wa damu’

Alisema katika miaka 23 iliyopita, kupitia uwekezaji, miradi, mageuzi, huduma, na kanuni zilizotekelezwa, Uturuki imepata heshima kubwa ndani ya nchi na pia duniani kote.

Erdogan alisisitiza kuwa licha ya vikwazo vingi, wameungana na taifa kuimarisha demokrasia, kupanua haki na uhuru, kuondoa mfumo wa ukoloni wa ndani, na kuimarisha mamlaka ya serikali kwa wananchi.

Alisema wakati wanapambana madhubuti ya aina zote za ugaidi, pia wanachukua hatua zote muhimu kuhakikisha wananchi milioni 86 wanaishi kwa amani, utulivu na umoja wa kitaifa.

“Pamoja na taifa letu, tumejiwekea nia ya kuvunja mnyororo wa damu ambao umezuia nchi yetu kufikia malengo yake kwa nusu karne. Kwa uwezo wa Mungu atakubali, hatimaye tutafikia lengo la Uturuki isiyo na ugaidi na kanda isiyo na ugaidi,” alisema.

“Kuwa na uhakika, tunajua hasa tunachofanya na tunafanya kwa akili timamu, tahadhari kubwa na hisia. Kila hatua tunayochukua imepangwa kwa makini,” alisema rais.

“Hakuna nafasi ya majadiliano katika jitihada zetu za kufanya Uturuki isiyo na ugaidi au hatua zitakazohatarisha uhuru wetu na mustakabali, na wala haitakuwa,” aliongeza.

“Kamwe hatujaruhusu na hatutaruhusu jaribio lolote litakalowakosesha amani roho za mashahidi wetu, kuwatesa waathirika wetu, au kuleta huzuni na aibu kwa familia za mashujaa wetu waliokufa.”

CHANZO:AA
