Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amesema kuwa hakuna nafasi ya mjadala, makubaliano, au maridhiano ya siri katika mchakato wa kuifanya Uturuki kuwa nchi isiyo na ugaidi, amesema hayo katika barua aliyoituma kwa familia za mashahidi na waathirika wa vita, akisisitiza kwamba kila sehemu ya nchi imejazwa na damu ya mashahidi na waathirika hao.

Erdogan alisisitiza kwamba kila inchi ya ardhi inatokana na damu ya mashahidi na maveterani, akisema amani, usalama na fahari inayopatikana Uturuki leo ni matokeo ya kujitolea kwao na kulinda urithi wao ni jukumu kuu la serikali.

“Nawashauri na kuwaomba kuwa na hakika kuwa hakukua na hakutakua na nafasi ya mjadala, makubaliano, au maridhiano ya siri na dhaifu katika mchakato huu,” aliandika Erdogan.

“Hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa, au itakayochukuliwa, ambayo itasumbua roho za thamani za mashahidi wetu au kuumiza familia zao na waathirika wetu,” aliongeza.

Akaongeza kuwa mara tu malengo ya kuwa nchi isiyo na ugaidi na kuleta utulivu katika nchi yetu yatakapofikiwa, sura mpya kabisa ya taifa itafunguliwa. “Udugu wetu wa karne elfu moja utaingia katika hatua mpya; na mbegu za ubaguzi zilizopandwa kati yetu zitaondolewa na kutupwa milele,” alisema Erdogan.

Aidha, Erdogan aliwatumia barua raia wote kuhusu malengo ya Uturuki isiyo na ugaidi.

Alisema wanaendelea kufanya kazi bila kuchoka kwa ajili ya Uturuki imara na kubwa, wakiwa na ufahamu wa uzito wa jukumu la kila raia.

‘Tumedhamiria kuvunja mnyororo wa damu’