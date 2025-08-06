Katika hatua muhimu kuelekea umoja wa kitaifa na usalama, Bunge Kuu la Kitaifa la Uturuki (GNAT) limeitisha kikao cha kwanza cha tume yake mpya iliyoanzishwa kwa maono ya "Türkiye Isiyo na Ugaidi."
Kazi ya tume hii inaashiria mabadiliko makubwa katika mapambano ya miongo kadhaa ya Uturuki dhidi ya ugaidi.
Akiendesha kikao cha kwanza Jumanne, Spika wa Bunge Numan Kurtulmus alitangaza siku hiyo kuwa “ya kihistoria,” akisema itaunda sio tu hali ya sasa bali pia mustakabali wa Türkiye.
"Kuna nyakati katika historia ya mataifa zinazounda sio tu siku moja bali pia siku zijazo. Leo ni moja ya nyakati hizo muhimu," alisema, akiwahutubia wabunge na wanahabari.
'Kukomesha silaha zote ni matakwa ya watu'
Kurtulmus alisisitiza kuwa jukumu la tume ni kusaidia kuondoa ugaidi kabisa na kukuza amani ya kudumu kijamii.
"Kukomesha silaha zote na kuvunjwa kwa mashirika ya kigaidi si jukumu la mtu binafsi, taasisi, au chombo cha kisiasa," alisema. "Ni dhihirisho la matakwa ya taifa letu tukufu."
Alionya kuhusu gharama kubwa ambayo ugaidi umeigharimu Uturuki—sio tu kwa maisha yaliyopotea bali pia maendeleo yaliyokwama na rasilimali zilizopotea.
"Kama tungeweza kuelekeza bajeti yetu kwenye maendeleo badala ya kupambana na ugaidi, shule nyingi, vyuo vikuu, na hospitali zingeweza kujengwa mapema zaidi. Tumelipa gharama kubwa zaidi kwa maisha ya watu."
Msisitizo juu ya umoja, udugu wa Kituruki na Kikurdi
Mada kuu katika hotuba ya Kurtulmus ilikuwa umoja wa kitaifa, hasa uhusiano wa kindugu kati ya Waturuki na Wakurdi. Akirejelea wahusika wa kihistoria kama Salahaddin Ayyubi, Nureddin Zengi, Alparslan, na Kilicarslan, alisisitiza kuwa hamu ya kuishi pamoja imejikita katika historia na urithi wa pamoja wa kitamaduni.
"Sisi ni kizazi cha wale waliopigana bega kwa bega huko Canakkale," alisema. "Uhusiano wetu hauko tu katika ushindi bali pia katika maumivu, matumaini, na juhudi za pamoja." Akinukuu washairi Ahmadi Hani, Mehmet Akif, na Nazim Hikmet, aliongeza, "Ni pale tu mioyo inapopiga kwa haki ndipo watu huinuka kama taifa moja."
Kanuni za msingi: uwazi wa mawazo, na wingi wa maoni
Akiweka ramani ya njia, Kurtulmus alitangaza kuwa tume hiyo itafanya kazi chini ya kanuni tatu za msingi: uwazi, uwazi wa mawazo, na wingi wa maoni.
"Mchakato huu ni suala la kuendelea kuishi ambalo linahusu mustakabali wa pamoja wa Waturuki na Wakurdi," alisema. "Taifa letu lina haki ya kujua kila hatua. Ajenda zilizofichwa hazitumikii amani. Kila sehemu ya jamii itakuwa na sauti—kutoka kwa wasomi na wataalamu wa sheria hadi NGOs na viongozi wa maoni."
Pia alisisitiza umuhimu wa lugha na sauti katika kuongoza hisia za umma: "Lugha isiyolinda heshima ya Wakurdi na inayopuuza fahari ya Waturuki haitaleta amani bali mgawanyiko."
Zaidi ya mipaka: Eneo lisilo na ugaidi
Ingawa lengo la tume ni kitaifa, Kurtulmus aliweka mpango huo katika muktadha mpana wa kikanda.
"Watu waliotenganishwa na kufungwa na waya za miiba baada ya Vita vya Kwanza vya Dunia wanastahili kusikilizana waziwazi tena," alisema. "Uturuki Isiyo na Ugaidi kimsingi inamaanisha eneo lisilo na ugaidi."
Zaidi ya kuwa jukwaa la majadiliano, tume hiyo itafuatilia kikamilifu mchakato wa kuondoa silaha, kupendekeza sheria, na kuwasilisha matokeo yake kwa Bunge.
Kurtulmus alihitimisha hotuba yake kwa ujumbe wa uwajibikaji wa pamoja na matumaini:
"Meza hii imeandaliwa kwa dhamiri, akili, na imani ya taifa. Pamoja, tutajenga Uturuki ya kidemokrasia na yenye wingi wa maoni ambapo kila mtu anahisi kuwa sehemu ya jamii. Mwenyezi Mungu atuongoze na kutusaidia."