Katika hatua muhimu kuelekea umoja wa kitaifa na usalama, Bunge Kuu la Kitaifa la Uturuki (GNAT) limeitisha kikao cha kwanza cha tume yake mpya iliyoanzishwa kwa maono ya "Türkiye Isiyo na Ugaidi."

Kazi ya tume hii inaashiria mabadiliko makubwa katika mapambano ya miongo kadhaa ya Uturuki dhidi ya ugaidi.

Akiendesha kikao cha kwanza Jumanne, Spika wa Bunge Numan Kurtulmus alitangaza siku hiyo kuwa “ya kihistoria,” akisema itaunda sio tu hali ya sasa bali pia mustakabali wa Türkiye.

"Kuna nyakati katika historia ya mataifa zinazounda sio tu siku moja bali pia siku zijazo. Leo ni moja ya nyakati hizo muhimu," alisema, akiwahutubia wabunge na wanahabari.

'Kukomesha silaha zote ni matakwa ya watu'

Kurtulmus alisisitiza kuwa jukumu la tume ni kusaidia kuondoa ugaidi kabisa na kukuza amani ya kudumu kijamii.

"Kukomesha silaha zote na kuvunjwa kwa mashirika ya kigaidi si jukumu la mtu binafsi, taasisi, au chombo cha kisiasa," alisema. "Ni dhihirisho la matakwa ya taifa letu tukufu."

Alionya kuhusu gharama kubwa ambayo ugaidi umeigharimu Uturuki—sio tu kwa maisha yaliyopotea bali pia maendeleo yaliyokwama na rasilimali zilizopotea.

"Kama tungeweza kuelekeza bajeti yetu kwenye maendeleo badala ya kupambana na ugaidi, shule nyingi, vyuo vikuu, na hospitali zingeweza kujengwa mapema zaidi. Tumelipa gharama kubwa zaidi kwa maisha ya watu."

Msisitizo juu ya umoja, udugu wa Kituruki na Kikurdi

Mada kuu katika hotuba ya Kurtulmus ilikuwa umoja wa kitaifa, hasa uhusiano wa kindugu kati ya Waturuki na Wakurdi. Akirejelea wahusika wa kihistoria kama Salahaddin Ayyubi, Nureddin Zengi, Alparslan, na Kilicarslan, alisisitiza kuwa hamu ya kuishi pamoja imejikita katika historia na urithi wa pamoja wa kitamaduni.