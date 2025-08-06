Maelfu ya familia zilizokwama katika mji ulioko magharibi mwa Sudan ziko katika "hatari ya njaa kali," Shirika la Mpango wa Chakula Duniani (WFP) lilionya Jumanne.
Tangu Mei mwaka jana, El-Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, umekuwa chini ya mzingiro wa Kikosi cha Haraka cha Usaidizi (RSF), ambacho kimekuwa kwenye vita na jeshi tangu Aprili 2023.
RSF imeuzunguka mji huo, ikifunga barabara kuu zote na kuwazuia mamia ya maelfu ya raia huku akiba ya chakula ikipungua na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu ukiwa mdogo.
"Kila mtu huko El-Fasher anakabiliana na changamoto ya kila siku ya kuishi," alisema Eric Perdison, mkurugenzi wa kanda wa WFP kwa Afrika ya Mashariki na Kusini.
‘Maisha yatapotea’
"Mbinu za watu za kukabiliana na hali zimechoka kabisa kutokana na zaidi ya miaka miwili ya vita. Bila upatikanaji wa haraka na endelevu, maisha yatapotea."
El-Fasher ni mji mkubwa wa mwisho katika Darfur ambao bado unashikiliwa na jeshi, na umekuwa ukishambuliwa tena na wapiganaji wa RSF mwaka huu tangu wanamgambo hao walipoondoka katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum.
Shambulio kubwa la RSF kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam karibu na El-Fasher mwezi Aprili liliwalazimisha mamia ya maelfu ya raia kukimbia, wengi wakitafuta hifadhi mjini humo.
Kulingana na WFP, bei za vyakula vya msingi kama mtama na ngano - vinavyotumika kutengeneza mikate ya jadi na uji - zimepanda hadi asilimia 460 zaidi huko El-Fasher ikilinganishwa na sehemu nyingine za Sudan.
Masoko na kliniki zimevamiwa, huku jikoni za kijamii zilizokuwa zikilisha familia zilizohamishwa zikifungwa kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa vifaa, shirika la UN liliongeza.
Utapiamlo mkali
Familia zenye uhitaji mkubwa zinaripotiwa kuishi kwa kula mabaki ya chakula na lishe ya wanyama, huku utapiamlo mkali ukiongezeka, hasa miongoni mwa watoto.
Kulingana na UN, karibu asilimia 40 ya watoto walio chini ya miaka mitano huko El-Fasher sasa wanakabiliwa na utapiamlo mkali, huku asilimia 11 wakiteseka na utapiamlo mkali zaidi.
Msimu wa mvua, ambao hufikia kilele mwezi Agosti, unazidi kuzuia juhudi za kufikia mji huo, huku barabara zikiharibika haraka.
Mwaka jana, njaa ilitangazwa kwa mara ya kwanza huko Zamzam, na baadaye ikaenea kwenye kambi nyingine mbili za karibu - Al-Salam na Abu Shouk - na baadhi ya maeneo ya kusini mwa Sudan, kulingana na UN.
Vita, ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa tatu, vimeua makumi ya maelfu, kuhamisha mamilioni na kuunda kile UN inachotaja kama mgogoro mkubwa zaidi wa uhamishaji na njaa duniani.
Nchi hiyo imegawanyika kwa kiasi kikubwa, huku jeshi likidhibiti kaskazini, mashariki na katikati mwa Sudan na RSF ikitawala karibu maeneo yote ya Darfur na sehemu za kusini.