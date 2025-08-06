AFRIKA
3 dk kusoma
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Jeshi la RSF limeizunguka mji, kuzuia njia kuu zote na kuwafunga maelfu ya wananchi wenye vifaa vya chakula vinavyokwisha na upatikanaji wa huduma za kibinadamu uliokwisha.
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Vita hivyo vimeibua kile ambacho Umoja wa Mataifa unakitaja kuwa ndio chanzo kikubwa zaidi cha watu kuhama makwao duniani. / Reuters
6 Agosti 2025

Maelfu ya familia zilizokwama katika mji ulioko magharibi mwa Sudan ziko katika "hatari ya njaa kali," Shirika la Mpango wa Chakula Duniani (WFP) lilionya Jumanne.

Tangu Mei mwaka jana, El-Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, umekuwa chini ya mzingiro wa Kikosi cha Haraka cha Usaidizi (RSF), ambacho kimekuwa kwenye vita na jeshi tangu Aprili 2023.

RSF imeuzunguka mji huo, ikifunga barabara kuu zote na kuwazuia mamia ya maelfu ya raia huku akiba ya chakula ikipungua na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu ukiwa mdogo.

"Kila mtu huko El-Fasher anakabiliana na changamoto ya kila siku ya kuishi," alisema Eric Perdison, mkurugenzi wa kanda wa WFP kwa Afrika ya Mashariki na Kusini.

‘Maisha yatapotea’

"Mbinu za watu za kukabiliana na hali zimechoka kabisa kutokana na zaidi ya miaka miwili ya vita. Bila upatikanaji wa haraka na endelevu, maisha yatapotea."

El-Fasher ni mji mkubwa wa mwisho katika Darfur ambao bado unashikiliwa na jeshi, na umekuwa ukishambuliwa tena na wapiganaji wa RSF mwaka huu tangu wanamgambo hao walipoondoka katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum.

Shambulio kubwa la RSF kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam karibu na El-Fasher mwezi Aprili liliwalazimisha mamia ya maelfu ya raia kukimbia, wengi wakitafuta hifadhi mjini humo.

Kulingana na WFP, bei za vyakula vya msingi kama mtama na ngano - vinavyotumika kutengeneza mikate ya jadi na uji - zimepanda hadi asilimia 460 zaidi huko El-Fasher ikilinganishwa na sehemu nyingine za Sudan.

Inapendekezwa

Masoko na kliniki zimevamiwa, huku jikoni za kijamii zilizokuwa zikilisha familia zilizohamishwa zikifungwa kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa vifaa, shirika la UN liliongeza.

Utapiamlo mkali

Familia zenye uhitaji mkubwa zinaripotiwa kuishi kwa kula mabaki ya chakula na lishe ya wanyama, huku utapiamlo mkali ukiongezeka, hasa miongoni mwa watoto.

Kulingana na UN, karibu asilimia 40 ya watoto walio chini ya miaka mitano huko El-Fasher sasa wanakabiliwa na utapiamlo mkali, huku asilimia 11 wakiteseka na utapiamlo mkali zaidi.

Msimu wa mvua, ambao hufikia kilele mwezi Agosti, unazidi kuzuia juhudi za kufikia mji huo, huku barabara zikiharibika haraka.

Mwaka jana, njaa ilitangazwa kwa mara ya kwanza huko Zamzam, na baadaye ikaenea kwenye kambi nyingine mbili za karibu - Al-Salam na Abu Shouk - na baadhi ya maeneo ya kusini mwa Sudan, kulingana na UN.

Vita, ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa tatu, vimeua makumi ya maelfu, kuhamisha mamilioni na kuunda kile UN inachotaja kama mgogoro mkubwa zaidi wa uhamishaji na njaa duniani.

Nchi hiyo imegawanyika kwa kiasi kikubwa, huku jeshi likidhibiti kaskazini, mashariki na katikati mwa Sudan na RSF ikitawala karibu maeneo yote ya Darfur na sehemu za kusini.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us