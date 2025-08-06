Maelfu ya familia zilizokwama katika mji ulioko magharibi mwa Sudan ziko katika "hatari ya njaa kali," Shirika la Mpango wa Chakula Duniani (WFP) lilionya Jumanne.

Tangu Mei mwaka jana, El-Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, umekuwa chini ya mzingiro wa Kikosi cha Haraka cha Usaidizi (RSF), ambacho kimekuwa kwenye vita na jeshi tangu Aprili 2023.

RSF imeuzunguka mji huo, ikifunga barabara kuu zote na kuwazuia mamia ya maelfu ya raia huku akiba ya chakula ikipungua na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu ukiwa mdogo.

"Kila mtu huko El-Fasher anakabiliana na changamoto ya kila siku ya kuishi," alisema Eric Perdison, mkurugenzi wa kanda wa WFP kwa Afrika ya Mashariki na Kusini.

‘Maisha yatapotea’

"Mbinu za watu za kukabiliana na hali zimechoka kabisa kutokana na zaidi ya miaka miwili ya vita. Bila upatikanaji wa haraka na endelevu, maisha yatapotea."

El-Fasher ni mji mkubwa wa mwisho katika Darfur ambao bado unashikiliwa na jeshi, na umekuwa ukishambuliwa tena na wapiganaji wa RSF mwaka huu tangu wanamgambo hao walipoondoka katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum.

Shambulio kubwa la RSF kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam karibu na El-Fasher mwezi Aprili liliwalazimisha mamia ya maelfu ya raia kukimbia, wengi wakitafuta hifadhi mjini humo.

Kulingana na WFP, bei za vyakula vya msingi kama mtama na ngano - vinavyotumika kutengeneza mikate ya jadi na uji - zimepanda hadi asilimia 460 zaidi huko El-Fasher ikilinganishwa na sehemu nyingine za Sudan.