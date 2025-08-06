UTURUKI
3 dk kusoma
Aselsan yasaini mkataba wa mauzo ya nje wa dola bilioni 1.3 katika nusu ya kwanza ya mwaka
Kampuni ya ulinzi ya Uturuki imeripoti kufikia ukuaji wa mapato wa asilimia 11.3 hadi kufikia dola bilioni 1.32 katika kipindi cha Januari-Juni, huku matumizi ya utafiti na maendeleo (R&D) yakiongozeka kwa asilimia 42 kufikia dola milioni 572.
Aselsan yasaini mkataba wa mauzo ya nje wa dola bilioni 1.3 katika nusu ya kwanza ya mwaka
Katika nusu ya kwanza ya mwaka, kandarasi mpya zilifikia dola bilioni 2.8, kupanda kwa 10% ikilinganishwa na kipindi kama hicho cha mwaka uliopita. / / AA
6 Agosti 2025

Kampuni hiyo kubwa ya ulinzi ya Uturuki ilitangaza Jumanne kwamba imesaini mikataba ya mauzo ya nje, moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja, yenye thamani ya dola bilioni 1.3 za Marekani katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka, ikiendelea na mkakati wake wa ukuaji unaozingatia mauzo ya nje kwa "azimio thabiti."

Katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, mapato yaliongezeka hadi lira bilioni 53.7 za Kituruki (sawa na dola bilioni 1.32 za Marekani), ikiwa ni ongezeko la asilimia 11.3 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita.

Ongezeko hilo lilichangiwa na uendelezaji wa uwasilishaji wa bidhaa katika sekta mbalimbali kama ulinzi wa anga, vifaa vya ‘elektro-optiki’, rada, vifaa vya kielektroniki vya anga, vifaa vya kielektroniki, usalama na mifumo ya silaha.

Katika nusu ya kwanza ya mwaka, mikataba mipya ilifikia dola bilioni 2.8 za Marekani, kuongezeka kwa asilimia 10 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, wakati maagizo ya ziada yameongezeka kwa asilimia 30 kufikia dola bilioni 16 za Marekani.

Pia, mapato kabla ya riba, kodi, fidia na upunguzaji (EBITDA) yameongezeka kwa asilimia 15 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, kufikia dola milioni 319.7 za Marekani yenye kiwango cha asilimia 25, na uwiano wa agizo dhidi ya mauzo uliwekwa kwenye kiwango cha pili, ukiwa juu ya wastani wa sekta.

Katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, matumizi ya kampuni katika utafiti na maendeleo (R&D) yaliongezeka kwa asilimia 42 ikilinganishwa na mwaka uliopita na kufikia dola milioni 572 za Marekani, wakati matumizi ya uwekezaji wa miundombinu yaliongezeka kwa asilimia 100, mara mbili zaidi ya kipindi kama hicho mwaka uliopita, yakifikia dola milioni 104 za Marekani.

Inapendekezwa

Mkurugenzi Mtendaji wa Aselsan, Ahmet Akyol, akitoa tathmini ya matokeo ya kifedha ya miezi sita ya kwanza ya 2025, alisema kuwa kupitia programu ya Aselsan NEXT iliyozinduliwa mwaka 2024, kampuni imepata nguvu kubwa kifedha.

"Matokeo yetu ya robo ya pili yanaonesha tena kuwa tumepata na kudumisha nguvu hii katika nusu ya kwanza ya 2025," Akyol alisema.

"Tunaweza kuelezea sababu kuu tatu za mafanikio haya: kwanza, kuzingatia bidhaa za teknolojia ya hali ya juu na uzinduzi wa haraka wa bidhaa; pili, maboresho ya ufanisi; na tatu, juhudi za utengenezaji wa ndani," aliongeza.

Akiashiria kuwa thamani ya soko la Aselsan imezidi dola bilioni 21 za Marekani, Akyol alisema maendeleo haya ni ishara wazi ya imani ya wawekezaji kwa kampuni na matumaini yao katika uwezo wa kampuni kwa muda mrefu.

"Tutaendelea kusonga mbele kwa azimio hilo hilo katika nusu ya pili ya mwaka. Tutaendeleza utafiti na maendeleo pamoja na uwekezaji, hasa kwa kuongeza uwezo wa uzalishaji mfululizo katika maeneo muhimu kama ulinzi wa anga, rada, risasi za kuendeshwa, mifumo ya mwongozo na elektro-optiki.

Kwa mkakati wetu wa ukuaji unaolenga kuuza nje, tutaingia kwenye masoko mapya," alimalizia.

CHANZO:AA
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us