Kampuni hiyo kubwa ya ulinzi ya Uturuki ilitangaza Jumanne kwamba imesaini mikataba ya mauzo ya nje, moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja, yenye thamani ya dola bilioni 1.3 za Marekani katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka, ikiendelea na mkakati wake wa ukuaji unaozingatia mauzo ya nje kwa "azimio thabiti."

Katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, mapato yaliongezeka hadi lira bilioni 53.7 za Kituruki (sawa na dola bilioni 1.32 za Marekani), ikiwa ni ongezeko la asilimia 11.3 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita.

Ongezeko hilo lilichangiwa na uendelezaji wa uwasilishaji wa bidhaa katika sekta mbalimbali kama ulinzi wa anga, vifaa vya ‘elektro-optiki’, rada, vifaa vya kielektroniki vya anga, vifaa vya kielektroniki, usalama na mifumo ya silaha.

Katika nusu ya kwanza ya mwaka, mikataba mipya ilifikia dola bilioni 2.8 za Marekani, kuongezeka kwa asilimia 10 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, wakati maagizo ya ziada yameongezeka kwa asilimia 30 kufikia dola bilioni 16 za Marekani.

Pia, mapato kabla ya riba, kodi, fidia na upunguzaji (EBITDA) yameongezeka kwa asilimia 15 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, kufikia dola milioni 319.7 za Marekani yenye kiwango cha asilimia 25, na uwiano wa agizo dhidi ya mauzo uliwekwa kwenye kiwango cha pili, ukiwa juu ya wastani wa sekta.

Katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, matumizi ya kampuni katika utafiti na maendeleo (R&D) yaliongezeka kwa asilimia 42 ikilinganishwa na mwaka uliopita na kufikia dola milioni 572 za Marekani, wakati matumizi ya uwekezaji wa miundombinu yaliongezeka kwa asilimia 100, mara mbili zaidi ya kipindi kama hicho mwaka uliopita, yakifikia dola milioni 104 za Marekani.