Balozi mpya wa Ethiopia nchini Somalia, Suleiman Dedefo, amewasilisha rasmi hati zake za utambulisho kwa Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, kuashiria hatua ya kurudisha uhusiano wa kawaida baada ya miezi kadhaa ya mvutano wa kidiplomasia.

Mzozo huo uliochochewa na Ethiopia kutia saini mkataba wa maelewano na Somaliland, eneo lililojitenga la Somalia, mnamo Januari 2024.

Makubaliano hayo yalikuwa na lengo la kuipa Ethiopia ufikiaji wa Bahari Sham kupitia ufuo wa Somaliland na baadaye Ethiopia kuitambua Somaliland kama nchi huru, pamoja na makubaliano yanayohusiana na usalama.

Somalia, ambayo inaitambua Somaliland kama sehemu ya ardhi yake huru, ilikataa mpango huo na kusema ni ukiukaji wa uhuru wa eneo lake.

Uhusiano wa kidiplomasia uliendelea kuzorota hadi mwezi Disemba 2024, wakati Ethiopia na Somalia zilipotia saini Azimio la Ankara, makubaliano yaliyosimamiwa na Uturuki ambayo yalisaidia kupunguza mvutano na kuweka msingi wa mazungumzo mapya.