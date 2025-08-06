Haya yalitolewa katika kauli yake alipotembelea kijiji cha Wad al-Noura katika jimbo la Al-Jazira (katikati), ambalo lilishuhudia mauaji ya halaiki yaliyofanywa na vikosi vya msaada wa haraka mnamo Juni 2024, kulingana na shirika rasmi la habari la Sudan.

Al-Burhan, ambaye pia ni kamanda wa jeshi, alisema: "Ziara yangu kijijini hapa ni kutimiza ahadi niliyotoa kwa majeruhi wa eneo hili, na ni wajibu wa kutoa pole na faraja kwa familia za mashujaa waliopoteza maisha."

Aliongeza: "Tunathibitisha tena ahadi yetu kwa mashujaa waliopoteza maisha kwa kuendelea kupambana na wanamgambo waasi (vikosi vya msaada wa haraka) na mamluki hadi tutakaposafisha kila kipande cha ardhi huko Darfur."

Aliendelea kusema: "Hatutaweka silaha chini hadi tutakapomaliza uasi huu na shambulio hili la kikatili."

Mnamo tarehe 7 Juni 2024, wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilisema kuwa vikosi vya msaada wa haraka vilifanya "mauaji ya halaiki" katika kijiji cha Wad al-Noura kwa kuua watu 180 wa kijiji hicho. Mara nyingi vikosi vya msaada wa haraka hukana kuhusika na mauaji ya raia.