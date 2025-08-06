Haya yalitolewa katika kauli yake alipotembelea kijiji cha Wad al-Noura katika jimbo la Al-Jazira (katikati), ambalo lilishuhudia mauaji ya halaiki yaliyofanywa na vikosi vya msaada wa haraka mnamo Juni 2024, kulingana na shirika rasmi la habari la Sudan.
Al-Burhan, ambaye pia ni kamanda wa jeshi, alisema: "Ziara yangu kijijini hapa ni kutimiza ahadi niliyotoa kwa majeruhi wa eneo hili, na ni wajibu wa kutoa pole na faraja kwa familia za mashujaa waliopoteza maisha."
Aliongeza: "Tunathibitisha tena ahadi yetu kwa mashujaa waliopoteza maisha kwa kuendelea kupambana na wanamgambo waasi (vikosi vya msaada wa haraka) na mamluki hadi tutakaposafisha kila kipande cha ardhi huko Darfur."
Aliendelea kusema: "Hatutaweka silaha chini hadi tutakapomaliza uasi huu na shambulio hili la kikatili."
Mnamo tarehe 7 Juni 2024, wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilisema kuwa vikosi vya msaada wa haraka vilifanya "mauaji ya halaiki" katika kijiji cha Wad al-Noura kwa kuua watu 180 wa kijiji hicho. Mara nyingi vikosi vya msaada wa haraka hukana kuhusika na mauaji ya raia.
Mnamo Machi mwaka uliopita, jeshi la Sudan lilimaliza kurejesha udhibiti wa jimbo la Al-Jazira kikamilifu, baada ya mwaka mmoja wa vikosi vya msaada wa haraka kulidhibiti.
Jeshi na vikosi vya msaada wa haraka vimekuwa vikikabiliana katika vita vya umwagaji damu na uharibifu tangu Aprili 2023, ambapo juhudi za upatanishi za kikanda na kimataifa hazijafanikiwa kumaliza vita hivyo hadi sasa.
Vita hivyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 20,000 na kusababisha watu takriban milioni 15 kuwa wakimbizi au kuhama makazi yao, kulingana na Umoja wa Mataifa na mamlaka za ndani. Utafiti uliofanywa na vyuo vikuu vya Marekani ulikadiria idadi ya vifo kuwa karibu 130,000. Hivi karibuni, maeneo yanayodhibitiwa na vikosi vya msaada wa haraka yamepungua katika majimbo ya Sudan, huku jeshi likirejesha udhibiti wa majimbo ya Khartoum na Nile Nyeupe.
Katika majimbo mengine 16, vikosi vya msaada wa haraka havidhibiti tena isipokuwa sehemu za majimbo ya Kordofan Kaskazini na Kordofan Magharibi, pamoja na maeneo machache katika majimbo ya Kordofan Kusini na Nile ya Bluu, pamoja na majimbo manne kati ya matano ya eneo la Darfur.