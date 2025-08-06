Rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, Jumanne alimteua Nestor Ntahontuye kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa amri ya rais.

Ntahontuye anachukua nafasi ya Gervais Ndirakobuca, ambaye amekuwa kwenye wadhifa huo tangu Septemba 2022. Ndirakobuca aliteuliwa kuwa waziri wa fedha Desemba mwaka jana wakati wa changamoto za kifedha.

Katika mabadiliko haya mapya, Ndirakobuca sasa anakuwa rais wa Seneti.

Uteuzi wa Ntahontuye, uliothibitishwa na Bunge la Kitaifa na Seneti, ni sehemu ya mpango wa kuoanisha serikali na malengo ya Dira ya 2040-2060, kulingana na maafisa wa serikali.