Rais wa Burundi amteua waziri wa fedha kuwa waziri mkuu mpya
Rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amemtaja Nestor Ntahontuye kuwa waziri mkuu mpya wa nchi ya Afrika Mashariki.
Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amemteua Nestor Ntahontuye kuwa waziri mkuu mpya. / Picha: Reuters
6 Agosti 2025

Rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, Jumanne alimteua Nestor Ntahontuye kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa amri ya rais.

Ntahontuye anachukua nafasi ya Gervais Ndirakobuca, ambaye amekuwa kwenye wadhifa huo tangu Septemba 2022. Ndirakobuca aliteuliwa kuwa waziri wa fedha Desemba mwaka jana wakati wa changamoto za kifedha.

Katika mabadiliko haya mapya, Ndirakobuca sasa anakuwa rais wa Seneti.

Uteuzi wa Ntahontuye, uliothibitishwa na Bunge la Kitaifa na Seneti, ni sehemu ya mpango wa kuoanisha serikali na malengo ya Dira ya 2040-2060, kulingana na maafisa wa serikali.

'Ujuzi mpana wa usimamizi wa umma'

Ntahontuye, ambaye ni mtaalamu anayeheshimika, aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya fedha katika Bunge la Kitaifa kabla ya kuwa waziri wa fedha. Anasemekana kuwa na uwezo wa kushirikiana na wafadhili kutokana na ujuzi wake mpana wa usimamizi wa umma.

Chama tawala cha Rais Ndayishimiye, Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Demokrasia-Vikosi vya Ulinzi wa Demokrasia (CNDD-FDD), kilishinda viti vyote katika uchaguzi wa wabunge uliofanyika Juni 5.

CHANZO:AA
