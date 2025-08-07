Uturuki inaongoza dunia katika ugunduzi wa vitu vya kale, vilivyo juu ya ardhi na chini ya maji, amesema Rais Recep Tayyip Erdogan katika Mkutano wa Kimataifa wa Mambo ya Kale uliofanyika Ankara.

Tangu mwaka 2002, Erdogan alisema nchi hiyo imerudisha vitu vya kihistoria 13,291 kwenye ardhi yake.

“Wataalamu wetu watachunguza kila sehemu ya nchi yetu kwanza, kisha kila sehemu ambako Mturuki amewahi kuwepo, wakirekodi kwa makini urithi wetu wa kitamaduni,” aliongeza.

Mkutano huo, uliofanyika katika jengo la Ikulu, umewaleta pamoja zaidi ya wasomi 250, wakiwemo wataalamu 29 wa kimataifa.