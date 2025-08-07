UTURUKI
1 dk kusoma
Uturuki inaongoza dunia katika ugunduzi wa vitu vya kale: Rais Erdogan
Mji mkuu wa Uturuki, Ankara, uliongoza tukio kubwa la mambo ya kale, lililojumuisha maonyesho ya vitu adimu vya kale na kurejea kwa sanamu ya Marcus Aurelius ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa muda mrefu.
Uturuki inaongoza dunia katika ugunduzi wa vitu vya kale: Rais Erdogan
Uturuki inaongoza duniani katika ugunduzi wa vitu vya kale: Rais Erdogan / / AA
tokea masaa 13

Uturuki inaongoza dunia katika ugunduzi wa vitu vya kale, vilivyo juu ya ardhi na chini ya maji, amesema Rais Recep Tayyip Erdogan katika Mkutano wa Kimataifa wa Mambo ya Kale uliofanyika Ankara.

Tangu mwaka 2002, Erdogan alisema nchi hiyo imerudisha vitu vya kihistoria 13,291 kwenye ardhi yake.

“Wataalamu wetu watachunguza kila sehemu ya nchi yetu kwanza, kisha kila sehemu ambako Mturuki amewahi kuwepo, wakirekodi kwa makini urithi wetu wa kitamaduni,” aliongeza.

Mkutano huo, uliofanyika katika jengo la Ikulu, umewaleta pamoja zaidi ya wasomi 250, wakiwemo wataalamu 29 wa kimataifa.

Inapendekezwa

Miongoni mwao, wasomi 33, wakiwemo 17 kutoka nje ya nchi, wamepangiwa kuwasilisha tafiti zao.

Mkurugenzi wa uchimbaji kutoka sehemu mbalimbali za Uturuki pia atafika kushiriki katika tukio hili.

Katika muktadha wa mkutano huo, maonesho ya “Enzi ya Dhahabu ya Mambo ya Kale” yamefunguliwa kwa umma, yakionesha vitu 485 kutoka miji ya kale kwa mara ya kwanza.

Lililovutia zaidi katika maonesho hayo ni sanamu ya shaba ya Mfalme wa Kirumi, Marcus Aurelius, ambayo imerudishwa Uturuki baada ya miaka 65.

CHANZO:AA
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us