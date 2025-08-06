Kama sehemu ya ufuatiliaji wa mageuzi ya kipaumbele ya Mkuu wa Nchi, Baraza la Rais la Ufuatiliaji wa Kimkakati (CPVS), linaendelea na juhudi zakutoa vitambulisho vya taifa kwa raia.

“Miongoni mwa mambo hayo, mchakato wa kutoa kitambulisho cha taifa ni hatua kubwa,” serikali ya DRC imesema.

Baada ya kusimamishwa mwaka 2022 kutokana na ukiukaji wa mkataba na mzabuni wa zamani, mradi huo sasa unaanza upya huku ushirikiano mpya ukikamilika na kampuni ya kutoka Ghana.

“Mageuzi haya yanaashiria hamu kubwa ya Rais kumpa kila Mkongo utambulisho wa kisheria, unaoaminika na kuweka msingi wa sera yoyote ya ujumuishi, usalama na maendeleo,” serikali imesema.