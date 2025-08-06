Utawala wa Rais Donald Trump utahitaji waombaji wa visa kutoka Zambia na Malawi kulipa dhamana ya hadi $15,000 kwa baadhi ya visa za utalii na biashara chini ya mpango wa majaribio unaoanza katika wiki mbili zijazo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema.

"Hatua hii ya kimantiki inalenga kuimarisha ahadi ya utawala kwa sheria za uhamiaji za Marekani huku ikizuia watu wanaoishi kupita muda wa visa," Tammy Bruce wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani aliwaambia waandishi wa habari Jumanne.

"Kuanzia Agosti 20, 2025, raia yeyote anayesafiri kwa pasipoti iliyotolewa na mojawapo ya nchi hizi ambaye anastahili kupata visa ya B1/B2 atalazimika kuweka dhamana ya $5,000, $10,000, au $15,000, ambayo itaamuliwa wakati wa mahojiano ya visa," Wizara ya Mambo ya Nje ilisema katika tangazo kwenye tovuti yake.

Tangazo kuhusu mpango huo, ambao unawapa maafisa wa kibalozi wa Marekani duniani kote mamlaka ya kuweka dhamana kwa wageni kutoka nchi zenye viwango vya juu vya watu wanaoishi kupita muda wa visa, lilionekana kwenye Daftari la Shirikisho Jumatatu, lakini majina ya nchi hayakutajwa.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Jumatatu alisema nchi zitatambuliwa kwa kuzingatia "viwango vya juu vya watu wanaoishi kupita muda wa visa, mapungufu katika uchunguzi na uhakiki, wasiwasi kuhusu upatikanaji wa uraia kwa uwekezaji bila hitaji la makazi, na masuala ya sera za kigeni."

Msemaji huyo, akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina, alisema orodha ya nchi inaweza kusasishwa mara kwa mara.

Kiasi cha dhamana kitarudishwa kwa mwombaji ikiwa ataondoka Marekani ndani ya muda ulioruhusiwa kulingana na visa yake na kufuata masharti yote ya hali ya visa yake.