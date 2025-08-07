UTURUKI
2 dk kusoma
Erdogan aipongeza Senegal kwa mshikamano wake na Palestina, akikataa dharau kwa bara la Afrika
Sonko ameipongeza Uturuki kwa misaada yake, akiliita taifa la udugu.
Erdogan aipongeza Senegal kwa mshikamano wake na Palestina, akikataa dharau kwa bara la Afrika
Erdogan aliuelezea uhusiano kati ya Uturuki na Senegal kama wa kindugu, na wenye kuendelea./Picha:AA
tokea masaa 11

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameridhishwa na msimamo wa Senegal dhidi ya udhalimu unaofanywa na Israel, akisema kuwa mshikamano wao na watu wa Palestina ni wa kupigiwa mfano.

“Mapambano yetu yanaendelea mpaka mauaji ya kimbari ya Gaza yanaisha na wale wenye kuwauwa watoto wasio na hatia kwa njaa wanawajibishwa," alisema Erdogan katika mkutano wa pamoja na wanahabarI akiwa na Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane siku ya Alhamisi.

Erdogan aliuelezea uhusiano kati ya Uturuki na Senegal kama wa kindugu, na wenye kuendelea.

Kulingana na Erdogan, majadiliano ya Alhamisi yaliangazia fursa za ushirikiano katika uwekezaji, biashara, usalama na ulinzi, mapambano dhidi ya ugaidi, uchimbaji madini, usafiri, uvuvi na nyanja nyinginezo.

Rais huyo wa Uturuki alibainisha kwamba, Ankara inalenga kuongeza ujazo wa kibiashara hadi Dola Bilioni 1 na hatimaye Dola Bilioni 3.

Kwa upande, Sonko aliipongeza Uturuki kwa misaada yake endelevu, akiiita nchi hiyo kama taifa ndugu.

Sonko alimshukuru Erdogan kwa kuwa moja ya viongozi wachache duniani wenye kupinga mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza.

"Tunafurahishwa na namna ndugu zetu wanavyovutiwa na bidhaa za ulinzi za Uturuki. Tunatazamia kuimarisha mshikamano kwenye eneo hili katika siku zijazo," alisema.

'Kupinga dharau'

Inapendekezwa

Katika miaka ya hivi karibuni, Uturuki imezidi kujiimarisha barani Afrika, katika kipindi ambacho mataifa mengi ya Afrika yamewapa kisogo waliokuwa watawala wao.

Ankara imetia saini makubaliano kadhaa ya kiulinzi na nchi mbalimbali zikiwemo Somalia, Libya, Kenya, Rwanda, Ethiopia, Nigeria na Ghana.

Mikataba hiyo imefungua fursa za bara la Afrika, kwa watengenezaji wa bidhaa za kiulinzi.

Erdogan alilieleza bara la Afrika kama “nyota yetu ya karne" kutokana na utajiri wake rasilimali ya vijana na uzuri wa asili.

"Hakuna taifa lenye maono linaloweza kulidharau bara la Afrika," alisema.

Kulingana na Erdogan, yeyote mwenye kukosoa uhusiano wa Uturuki na Afrika alikuwa “akiizamisha nchi yetu kwenye maji".

"Tunakataa kila aina ya dharau kwa bara la Afrika,” aliongeza.

 

CHANZO:AA
Soma zaidi
DRC kuanza kutoa vitambulisho vya taifa kwa kwa raia
Aselsan yasaini mkataba wa mauzo ya nje wa dola bilioni 1.3 katika nusu ya kwanza ya mwaka
Malawi na Zambia katika mradi wa majaribio wa Marekani unaohitaji dhamana ya $15000 ya viza
Sudan: Al-Burhan aahidi kuvishinda vikosi vya RSF na kuisafisha Darfur
Rais wa Burundi amteua waziri wa fedha kuwa waziri mkuu mpya
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us