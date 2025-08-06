Hatua za maendeleo ya kiuchumi za nchi za Afrika, miradi ya ushirikiano wa kikanda, na vivutio kwa wawekezaji wa kigeni zinaongeza ushawishi wa bara hili katika uwanja wa kimataifa siku baada ya siku.

Makubaliano manane yaliyosainiwa kati ya Uturuki na Gabon

Afrika, ambayo ni makazi ya takriban asilimia 18 ya idadi ya watu duniani, inavutia mataifa mengi si tu kwa rasilimali watu bali pia kwa soko lake linalokua la watumiaji.

Ikiwa na rasilimali nyingi za asili kama dhahabu, urani, almasi na mafuta, Afrika ina takriban asilimia 40 ya akiba ya dhahabu duniani, asilimia 60 ya cobalt, na sehemu kubwa ya akiba ya mafuta na gesi asilia.

Nchi za Afrika, ambazo ni kitovu cha mvuto kwa nguvu za kikanda na kimataifa, zinaimarisha mahusiano yao na China, Marekani, Umoja wa Ulaya, India, na nchi za Ghuba siku baada ya siku.

Mbali na umuhimu wao wa kikanda na eneo la kimkakati, nchi za Afrika zinajitokeza si tu kama wasambazaji wa rasilimali bali pia kama wahusika hai katika mifumo ya maamuzi ya kimataifa.

Uwepo wa Uturuki barani Afrika unaongezeka katika nyanja zote

Uturuki, kwa upande wake, inaongeza mahusiano yake na nchi za Afrika siku baada ya siku katika maeneo mbalimbali kuanzia uwekezaji wa miundombinu hadi miradi ya maendeleo, na kutoka ushirikiano wa kijeshi hadi programu za mafunzo.

Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa vyanzo vya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki na zilizokusanywa kutoka vyanzo vya wazi, Uturuki imeongeza idadi ya balozi zake barani Afrika kutoka 12 mwaka 2002 hadi 44 mwaka 2024 katika mfumo wa sera yake ya kigeni kuelekea bara hili.

Nchi za Afrika pia zimeongeza balozi zao nchini Uturuki, kutoka 10 mwaka 2008 hadi 38 mwaka 2024.

Kuongezeka kwa idadi ya ujumbe wa kidiplomasia wa Uturuki kumeleta mafanikio katika nyanja zote, hasa za kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Pamoja na ongezeko hili, mawasiliano rasmi yameimarika, huku idadi ya ziara za ngazi za juu za pande zote mbili katika kipindi cha miaka mitano iliyopita ikizidi 500.

Recep Tayyip Erdoğan ndiye kiongozi wa dunia aliyefanya ziara nyingi zaidi Afrika

Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdoğan, amefanya ziara 53 katika nchi 31 za Afrika, na kumfanya kuwa kiongozi wa dunia aliyefanya ziara nyingi zaidi barani humo.

Idadi ya makubaliano yaliyofanywa na Uturuki na nchi za Afrika pia imeongezeka kwa kiasi kikubwa.

Uturuki imesaini makubaliano ya biashara na ushirikiano wa kiuchumi na nchi 49 za Afrika, makubaliano ya kukuza na kulinda uwekezaji wa pande zote mbili na nchi 32, makubaliano ya kuzuia ushuru mara mbili na nchi 17, makubaliano ya mfumo wa kijeshi na nchi 35, makubaliano ya ushirikiano wa mafunzo ya kijeshi na nchi 21, na makubaliano ya ushirikiano wa sekta ya ulinzi na nchi 29.

Aidha, mabaraza ya biashara yameanzishwa na nchi 49 za Afrika.

Biashara imeongezeka mara tisa