Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA amesitisha kwa muda wa siku 90, leseni ya huduma za maudhui mtandaoni iliyotolewa kwa kampuni ya Vapper Tech Limited, wamiliki wa jukwaa la Jamii Forums.

Jamii Forums inashutumiwa kuwa, kupitia mitandao yake imechapisha maudhui ya kupotosha umma, kukashifu na kudhalilisha Serikali pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Katika notisi iliyochapisha kwenye mtandao wake wa X, TCRA ilisema kuwa taarifa hizo inazodai kuwa potofu zilichapishwa mnamo Septemba 04, 2025 na kubainisha kwamba yamekiuka Kanuni za Maudhui Mtandaoni za mwaka 2020 pamoja na marekebisho yake ya mwaka 2022 na 2025.

"TCRA inapenda kuufahamisha umma kuwa, pamoja na kukiuka kanuni, maudhui hayo yanakinzana na utamaduni, mila na desturi za Kitanzania, jambo linaloweza kuathiri umoja, amani na mshikamano wa kitaifa, na pia kuharibu taswira ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania," —imeeleza sehemu ya taarifa hiyo.

