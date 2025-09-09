Vichwa vya nguruwe vimeoneka katika misikiti kadhaa mjini Paris, mamlaka zimesema, wakilaani matusi hayo kwa jamii ya Kiislamu.

Polisi nchini Ufaransa imeanzisha uchunguzi Jumanne baada ya vichwa vya nguruwe kuonekana nje ya misikiti kadhaa katika mji wa Paris, amesema mkuu wa polisi wa eneo hilo.

“Kila jitihada zinafanywa ili kuwakamata wahusika wa vitendo hivyo vibaya,” Laurent Nunez ameandika katika X.

Vichwa hivyo vimeonekana katika barabara mjini Paris na maeneo matatu ya jirani, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo.

Waziri wa Mambo ya Ndani Bruno Retailleua amelaani vitendo hivyo, akiviita “za ajabu” na “visivyokubalika.”

“Nataka mwenzetu wa dini ya Kiislamu kufanya ibada yao kwa amani,” amesema.