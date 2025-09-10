Misri imesema kwamba imewasilisha barua kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikionya dhidi ya hatua ya Ethiopia kuendesha bwawa lake jipya la Mto Nile, ikielezea hatua hiyo kama “ukiukaji” wa sheria za kimataifa.

Katika barua hiyo, Waziri wa Mambo ya Nje Badr Abdelatty alisema uzinduzi wa Bwawa Kuu la Ethiopia la Renaissance (GERD) na Addis Ababa ni “kitendo kisicho halali cha upande mmoja.”

“Dhana yoyote kwamba Cairo itafumbia macho maslahi yake ya kimsingi katika Mto Nile ni ndoto tupu,” barua hiyo ilisema, ikisisitiza kwamba Misri “haitaruhusu Ethiopia kudhibiti maji ya pamoja kwa upande mmoja.”

Cairo ilisema ina haki ya kuchukua hatua zote zinazoruhusiwa chini ya sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa “kulinda maslahi ya kimsingi ya watu wake.”

Uzinduzi wa GERD ya Ethiopia

Wizara hiyo ilisema kwamba wakati Misri imeonyesha uvumilivu wa hali ya juu na kuchagua diplomasia badala ya mzozo, Ethiopia imekuwa ikishikilia misimamo isiyobadilika, kuchelewesha mazungumzo, na kujaribu kuweka hali ya “fait accompli.”