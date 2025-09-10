AFRIKA
2 dk kusoma
Misri inapinga kuanzishwa kwa bwawa la Ethiopia, inaandika kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa
Misri imesema kuwa imewasilisha barua kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikionya dhidi ya uendeshaji wa Ethiopia wa bwawa lake jipya , ikielezea hatua hiyo kama "ukiukaji" wa sheria za kimataifa.
Misri imelalamika kuhusu uamuzi wa Ethiopia wa kuzindua bwawa kubwa, ikisema utaathiri wingi wa maji katika Mto Nile. / Picha: Reuters
10 Septemba 2025

Misri imesema kwamba imewasilisha barua kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikionya dhidi ya hatua ya Ethiopia kuendesha bwawa lake jipya la Mto Nile, ikielezea hatua hiyo kama “ukiukaji” wa sheria za kimataifa.

Katika barua hiyo, Waziri wa Mambo ya Nje Badr Abdelatty alisema uzinduzi wa Bwawa Kuu la Ethiopia la Renaissance (GERD) na Addis Ababa ni “kitendo kisicho halali cha upande mmoja.”

“Dhana yoyote kwamba Cairo itafumbia macho maslahi yake ya kimsingi katika Mto Nile ni ndoto tupu,” barua hiyo ilisema, ikisisitiza kwamba Misri “haitaruhusu Ethiopia kudhibiti maji ya pamoja kwa upande mmoja.”

Cairo ilisema ina haki ya kuchukua hatua zote zinazoruhusiwa chini ya sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa “kulinda maslahi ya kimsingi ya watu wake.”

Uzinduzi wa GERD ya Ethiopia

Wizara hiyo ilisema kwamba wakati Misri imeonyesha uvumilivu wa hali ya juu na kuchagua diplomasia badala ya mzozo, Ethiopia imekuwa ikishikilia misimamo isiyobadilika, kuchelewesha mazungumzo, na kujaribu kuweka hali ya “fait accompli.”

Zilizopendekezwa

Ilisema kwamba hatua za hivi karibuni za Addis Ababa ni “ukiukaji mpya unaoongeza kwenye orodha ndefu ya ukiukaji wa sheria za kimataifa, ikiwemo taarifa ya rais wa Baraza la Usalama ya Septemba 15, 2021.”

Hakukuwa na maoni ya haraka kutoka kwa Ethiopia kuhusu taarifa ya Misri.

Serikali ya Ethiopia ilizindua GERD kwenye Mto Blue Nile Jumanne baada ya miaka 14 ya ujenzi, mradi ambao kwa muda mrefu umekuwa ukipingwa na mataifa ya chini ya mto, Misri na Sudan, kuhusu kujazwa na uendeshaji wake.

Mvutano wa Kidiplomasia

Ujenzi wa Bwawa Kuu la Ethiopia la Renaissance (GERD) ulianza mwaka 2011. Kwa miaka mingi, limekuwa chanzo cha mvutano wa kidiplomasia, hasa kati ya Ethiopia, Sudan, na Misri, ambayo ina hofu kwamba kupungua kwa mtiririko wa maji kunaweza kuathiri mgao wake wa Mto Nile.

Licha ya miaka ya mazungumzo chini ya Umoja wa Afrika na upatanishi wa kimataifa, nchi hizo tatu bado hazijafikia makubaliano ya kisheria ya muda mrefu kuhusu usimamizi wa maji.

CHANZO:AA
